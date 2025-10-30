HDZ-ovac optužio Daliju Orešković za vrijeđanje Jean-Michela Nicoliera. Evo što mu je odgovorila

Zastupnik Ante Deur (HDZ) sa saborske govornice je prozvao Daliju Orešković (DOSIP) zbog jednog poteza na Facebooku, koji je otišao u smjeru njenog nepoštovanja prema Jean-Michelu Nicolireu i ostavljanja dojma kao da ga smatra plaćenikom. Na što je imala potrebu odgovoriti...

Naime, jedan od komentatora na njenom službenom profilu napisao je poduži komentar u kojem naziva ubijenog Francuza plaćenikom. Orešković je ostavila "lajk" na taj komentar, što se jako brzo proširilo pa došlo i do Deura.

"Tko ste vi, gospođo Orešković, da na ovakav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete to sutra reći i za Blagu Zadru, za Roberta Zadru, za Andriju Marića, za Matijaša, za mnoge znane i neznane hrvatske junake koji su svoj život položili na oltar domovine", poručio joj je Deur i dodao:

"Što vam toliko smetaju hrvatska krv i žrtve? Što su vam majke i djeca koja nisu vidjela svoje očeve nanijele zlo? Zašto imate toliku mržnju prema hrvatskom narodu, braniteljima i državi."

"HDZ i branitelje dijeli"

Orešković je nedugo nakon toga objasnila svoju stranu priče.

"Prema braniteljima osjećam punu zahvalnost za slobodu koju živimo. Suosjećam sa svima koji oplakuju one koje su izgubili. Iz poštovanja prema obitelji Jean-Michela Nicoliera čije su kosti napokon pronađene, neću o njemu ovih dana govoriti. Komentar jednog branitelja kojeg je HDZ maliciozno prikazao u drugačijem svjetlu, a kojeg sam "lajkala" nije bio posvećen Jean-Michelu Nicollieru, već Rudolfu Perešinu", započela je i nastavila:

"Ovo su javno dostupni podaci s ove Facebook stranice. Teme odnosa prema braniteljima posebno su bile osjetljive ovoga ljeta. Mnogi od njih osjećaju se poniženo, obezvrijeđeno, povrijeđeno zbog svega što politika i vlast HDZ-a provodi, a posebice zbog HOS-a i ustaškog pokliča za dom spremni. Među 900 komentara našao se i taj jedan, koji je zatražio da u Saboru prenesem njegove riječi. Ne znam je li identitet osobe stvaran, nemam mogućnost provjere, ali "lajkom" sam mu dala do znanja da sam pročitala i da sam ga uvažila. Naime, HDZ i branitelje dijeli."

Branitelji koji nisu "njihovi" za HDZ ne postoje, HDZ ih svodi na ništa, tvrdi Orešković.

"Njegove riječi nisu još stigle do Sabora, ali zahvaljujući pokvarenosti Josipa Deura i HDZ-a, njegov komentar je sada vidjela čitava Hrvatska. Obitelji Jean-Michela Nicoliera se želim duboko ispričati što se zbog političkih prljavštvina i želje HDZ-a da me lažno prikaže nedomoljubnom i mrziteljicom Hrvatske, ime njihovog sina na ovaj način spominje u medijima."

Sprovod Jean-Michela Nicoliera održat će se u četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, piše N1.