HDZ-ovac odgovorio Marijani Puljak: "Ova situacija jasno je pokazala da u Centru nema ni političkog centra ni građanske opcije"

Vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Josip Gojak odgovorio je zastupnici Centra Marijani Puljak na današnju izjavu oko dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca u Zagrebu. Tekst reakcije donosimo u nastavku:

Ono što je danas napravila Vlada upravo je ono što se od nje, ali i od svih nas, očekuje. Građani nijednoj lokalnoj vlasti nisu dali povjerenje da im određuje glazbene ukuse niti da daje javne površine isključivo vlastitim političkim istomišljenicima.

Kao što ste u svom mandatu na čelu Grada Splita uskraćivali javne površine onima koji vam politički nisu po volji, tako je i vaš partner u Zagrebu posegnuo za istim metodama - praktički onemogućivši doček brončanih hrvatskih reprezentativaca samo zato što mu se ne sviđaju pjesme uz koje su naši sportaši nizali pobjede i donosili radost cijelom narodu.

Zanimljive su političke i verbalne akrobacije kojima pribjegavate, jer je danas cijela istina ogoljena. Na jednoj strani okupljena je cijela rigidna ljevica - Centar, Možemo, Glas, SDP…, a na drugoj strani stoji zdrav razum, ljudi koji brane slobodu izražavanja, koji se groze zabrana i koji s ponosom žele proslaviti uspjeh svojih reprezentativaca.

Ova situacija jasno je pokazala da u tzv. Centru nema ni političkog centra ni građanske opcije. Radi se o samo još jednom primjeru rigidne ljevice, ništa drugačije od njihovih zagrebačkih partnera iz Možemo.

Čestitam i zahvaljujem premijeru Andreju Plenkoviću i našoj Vladi što su prepoznali ovaj važan trenutak i omogućili hrvatskim građanima slavlje kakvo Hrvatskoj priliči.