HDZ-ovac izjednačio antifašizam i NDH: "Za mene nema nikakve razlike"

Hrvoju Krešiću dao je izjavu kojom izjednačava ustašku Nezavisnu državu Hrvatsku (NDH) i antifašizam, što je argumentirao zločinima partizana nakon Drugog svjetskog rata.

"Za mene je 1945. jugoslavenski antifašizam poništio sve dobro što je dotad napravio i za mene nema nikakve razlike između njega i NDH. Tim zločinima pogažene su sve tekovine antifašizma u Hrvatskoj", kazao je HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima.

Na takav zaokret u retorici upozorava se s više strana, a u programu N1 televizije konkretnije je o tome govorio predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin.

"To traje dulje vrijeme, još poslije 1990. Odmah smo to prepoznali, kao i pravac u kojem je Hrvatska krenula. Čitavo vrijeme smo upozoravali na taj zaokret prema desno, na nešto što Hrvatska nije. Da bismo danas doveli Hrvatsku do stanja "light" NDH", kazao je, piše N1.