HDZ-ovac dobio povjerenje gradonačelnika Šute. Tko sjeda na čelo Stanouprave?

Ivica Nevešćanin novi je direktor splitske gradske tvrtke Stanouprava. Kako doznajemo, Nevešćanin, pravnik po struci i član HDZ-a, dobio je povjerenje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute te će u idućem razdoblju voditi ovu gradsku tvrtku.

Na čelu Stanouprave naslijedit će Ivana Viskovića, kojemu je istekao mandat. Ujedno, zbog promjene vlasti u Splitu bilo je i očekivano da Visković ne bude novi-stari direktor.

Najveći upravitelj zgrada u Dalmaciji

Stanouprava je gradska tvrtka osnovana 1997. godine, a s radom je krenula 1998. godine. Primarno se bavi upravljanjem i održavanjem stambenih i poslovnih zgrada, ne samo na području Splita, nego i u Solinu, Kaštelima, Trogiru, Drnišu i Omišu, kao i u općinama Dugi Rat, Okrug i Marina.

Na svojim službenim stranicama navode da prihode ostvaruju isključivo na tržištu, bez prihoda iz proračuna. Prema tim podacima, riječ je o najvećem upravitelju zgrada u Dalmaciji.

U praksi to znači da je Stanouprava zadužena za upravljanje zgradama, organizaciju i nadzor održavanja zajedničkih dijelova nekretnina, financijsko praćenje pričuve i troškova zgrada, ali i za niz tehničkih i administrativnih poslova povezanih s funkcioniranjem stambeno-poslovnih objekata. Iz organizacijske strukture tvrtke vidljivo je i da važan dio posla čine financijsko-računovodstveni poslovi za potrebe zgrada kojima upravlja.

Visković na čelo tvrtke došao 2021.

Podsjetimo, posljednji direktor Stanouprave prije ove promjene bio je Ivan Visković, koji je na čelo tvrtke došao 2021. godine, u mandatu tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Njegov mandat nije prošao bez poteškoća. Upravo u razdoblju dok je Visković bio na čelu tvrtke dio zaposlenika Stanouprave održao je 22. travnja 2025. godine štrajk upozorenja. Prema tadašnjim navodima sindikata i medijskim izvješćima, razlog nezadovoljstva bile su plaće i činjenica da kolektivni ugovor nije bio zaključen. Štrajk je trajao jedan sat, a podržao ga je veći dio zaposlenika.

Promjena na čelu Stanouprave dolazi nakon razdoblja u kojem je ova gradska tvrtka, uz redovne poslove upravljanja i održavanja zgrada, bila suočena i s unutarnjim nezadovoljstvom dijela radnika.