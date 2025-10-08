HDZ-ov župan: "Policija mi je došla u stan, pregledavali su i službeni prostor županije..."

Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) upravo se oglasio o istrazi koju europsko tužiteljstvo provodi u tamošnjim zdravstvenim ustanovama zbog sporne nabave medicinske opreme.

Mediji danas navode kako se istražuje i je li župan Stričak primio mito u toj aferi kako bi pogodovao dobavljaču opreme za zdravstvene ustanove.

“Pružam punu podršku EPPO-u i hrvatskim institucijama u rasvjetljavanju svih okolnosti nabave bolničke opreme.

Kao i jutros, i dalje ću s pravosudnim tijelima dijeliti sva saznanja kojima raspolažem, a Županija će im odmah davati na uvid dokumente koje budu tražili”, kratko je na Facebooku poručio varaždinski župan Anđelko Stričak.

Ranije je dao službenu izjavu nakon što su policajci bili u njegovu stanu i sjedištu Županije u Varaždinu.

“Danas prijepodne policijski službenici završili su pregled određenih službenih prostorija Varaždinske županije i mog stana. Naime, provode predistražne radnje vezane na korištenje sredstava iz EU fondova.

Varaždinska županija i ja osobno u potpunosti surađujemo i surađivat ćemo i dalje u svim daljim postupcima, ako će ih biti. Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se potvrde sve činjenice.

Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi koji provode te postupke od naših uposlenika vode upravo tim načelima: od povjerenstava, upravnih vijeća, ravnatelja, pročelnika do suglasnosti osnivača tih ustanova.

Nitko nije priveden, istraga je u tijeku, surađujemo i surađivat ćemo”, poručio je župan Stričak, piše Danica.hr.