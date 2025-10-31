HDZ-ov vijećnik Josip Gojak prozvao zastupnika Barbira: "Okrenuo se protiv bivšeg gradonačelnika Puljka?"

Gradski vijećnik HDZ-a u Splitu, Josip Gojak, oglasio se na društvenim mrežama povodom današnje replike novog saborskog zastupnika Damira Barbira, prozivajući ga da se "okrenuo protiv bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka".

"Jedino tako se može protumačiti današnja replika novog saborskog zastupnika Damira Barbira", započinje Gojak svoj osvrt.

U objavi navodi kako je Barbir u Saboru istaknuo slučaj dječaka s poteškoćama u razvoju iz Splita, koji je, kako je rekao, "dvije godine zaredom bezuspješno tražio svoje mjesto u vrtićima u Splitu".

Gojak podsjeća da se to dogodilo "upravo u mandatu kada je gradonačelnik bio Ivica Puljak, a predsjednik Socijalnog vijeća bio Damir Barbir".

"Upravo u tom dječaku se ogledala sva nesposobnost i neosjetljivost njihove gradske uprave te nepravde na koje su nailazile brojne osobe s invaliditetom u Splitu", napisao je Gojak, dodajući da je vijest o dječakovom upisu u vrtić promaknula saborskom zastupniku.

"Upravo zato nas je sve razveselila vijest otprije dva mjeseca, koja je očito promakla zastupniku Barbiru, da je taj isti dječak konačno upisan u vrtić kojeg trenutno pohađa. Lakše je tražiti opravdanja nego rješenja, ali građani nas biraju da nađemo rješenja", poručio je Gojak.

Zaključio je da se "još jednom pokazalo da se naporima gradske uprave itekako mogu ovakve nepravde otkloniti", uz poruku: "Pa neka netko prenese vijest i zastupniku Damiru Barbiru."