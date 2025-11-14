HDZ-ov vijećnik Josip Gojak: "Centar priznaje vlastite propuste, ali i dalje bježi od odgovornosti"

Gradski vijećnik HDZ-a u Splitu, Josip Gojak, oglasio se priopćenjem u kojem proziva vijećnike stranke Centar zbog, kako navodi, naglih i proturječnih političkih zaokreta vezanih uz financijsko stanje u gradskom poduzeću Promet i proračun Grada Splita za 2025. godinu.

Prema Gojakovim riječima, vijećnici Centra "nakon dana galame" o navodnim pritiscima i ucjenama od strane gradonačelnika Tomislava Šute, sada iznenada priznaju da je proračun manjkav i da je upravo zbog toga ugroženo poslovanje Prometa. "Kao i obično, vijećnicima Centra 'nadođe' s vremenom pa naglo promijene ploču. Nakon što su danima galamili o navodnim 'ucjenama' i 'zastrašivanjima' od strane gradonačelnika Šute, danas odjednom priznaju da je proračun manjkav i da je zbog toga ugroženo poslovanje Prometa."

Gojak pritom tvrdi da vijećnici Centra pokušavaju skrenuti pozornost s vlastite odgovornosti. "Naravno, ne propuštaju baciti još jednu dimnu zavjesu. Sada tvrde da je do toga došlo zbog lošeg planiranja Tomislava Šute i lošeg poslovanja uprave – uprave koju su oni sami postavili!"

HDZ-ov vijećnik naglašava kako je na snazi proračun koji je donijela većina predvođena Centrom, uz prijedlog tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka, te da zbog toga nema dvojbe tko snosi odgovornost za uočene manjkavosti. "Ako je taj proračun manjkav i loše isplaniran – a jest – onda se vrlo dobro zna tko za to snosi odgovornost."

U nastavku kritizira Centar zbog odbijanja predloženog rebalansa proračuna, koji je prema njegovim riječima trebao otkloniti naslijeđene probleme i omogućiti stabilno poslovanje gradskih službi i poduzeća. "Javno i podrugljivo odbili su pruženu ruku koja bi našem Gradu, Prometu i njegovim radnicima osigurala uredan nastavak funkcioniranja. Rebalans koji su odbili prihvatiti ispravio bi sve manjkavosti koje su ostavili u naslijeđe gradonačelniku Šuti."

Unatoč napetostima u Gradskom vijeću, Gojak zaključuje optimistično, izražavajući povjerenje u aktualnog gradonačelnika. "Uvjeren sam da će gradonačelnik Šuta riješiti sve repove koje je prethodna vlast ostavila i da poslovanje Prometa neće biti dovedeno u pitanje."