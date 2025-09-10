HDZ-ov eurozastupnik: "Samo se eliminacijom Hamasa stiže do mira, Hrvatska ne smije priznati Palestinu"

U Strasbourgu zasjeda Europski parlament i u raspravi o krizi u Gazi pokazalo se veliko neslaganje parlamentaraca oko tog pitanja, pa ostaje pitanje kako su se izjasnili hrvatski zastupnici pripadnici najveće grupacije Europskih pučana.

Nakon susreta s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine @VarsenAghShahin, primili smo i izraelskog ministra vanjskih poslova @gidonsaar - u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku.… pic.twitter.com/lXQQwjH3yS — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 9, 2025

Tu je naravno i današnji posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Zagrebu, a čije izjave je žestoko kritizirao predsjednik Zoran Milanović.

"Ne iznenađuje to jer gledamo već dulje vrijeme jednu ljevičarsku histeriju protiv Izraela. Histeriju koja je u velikoj mjeri gradila narativ koji nažalost ide u korist Hamasa. Tako da to nije previše iznenađujuće. Mislim da je Hravtskoj u interesu da jača odnose s Izraelom. Izrael je za Hrvatsku važna država u svakom smislu. I na kraju krajeva u tom smislu i treba gledati ovaj posjet. Izrael je u situaciji da se trenutno mora boriti protiv islamizma, kao glavnog zla koje prijeti Europi, ali i cijelom svijetu. Protiv jedne genocidne ideologije kojoj je cilj izbrisati izraelsku državu i izrealski narod. Elemente te ideologije viđamo u Europi svaki dan. Mi gledamo situaciju, i to sam rekao u govoru na plenarnoj sjednici, vi za Božić ne možete normalno izaći van u Njemačkoj, duge cijevi moraju čuvati katoličke i protestantske crkve. I da vi ste zapravo u strahu od tog islamizma u velikom djelu Zapadne Europe. Islamizam je glavna prijetnja, islamistička totalitarna ideologija, genocidna ideologija je glavna prijetnja ne samo Izraelu nego i Europi. U tom smislu se zajedno s Izraelom trebamo boriti protiv tog zla", rekao je eurozastupnik HDZ-a Tomislav Sokol za Novu TV.

Na pitanje o današnjem napadu Izraela na Katar, drugu suverenu državu i je li ta borba protiv "islamističkog genocidnog totalitarizma" dovoljno opravdanje za taj čin, eurozastupnik Sokol kaže da nije za eskalaciju, no s druge strane iz perspektive Izraela shvaća da je do toga došlo jer se oni godinama bore protiv Hamasa.

"Izrael se povukao iz Gaze prije 20 godina, prepustivši upravu Hamasu, a što su napravili oni? 20 godina su se od svih donacija pripremali za napad na Izrael. Izrael se bori za opstanak. On nema izbora, nego se mora boriti protiv Hamasa. Jedini način da dođe do mira na Bliskom istoku je da se eliminiraju terorističke organizacije, a to uključuje i Hamas", tvrdi eurozastpnik.

Na pitanje treba li Hrvatska priznati Palestinu Sokol je rezolutno protiv te ideje.

"Da bi vi priznali neku državu ona treba imati nekoliko elemenata. Teritoriji, stanovništvo i suverenu vlast. Ona to nema. Imamo situaciju da je područje Palestine podjeljeno na dva djela, jednim djelom, Gazom, vlada Hamas, teroristička organizacija. Jednostavno nisu se stekli uvjeti da bi moglo doći do takvog priznanja. Te ljevičarske iluzije i fantazije o tome ne pridonose smirivanju cijele situacije, nego dovode do jačanja islamizma, kao na području Bliskog istoka, tako i na području Europe. Mi nažalost vidimo da ljevičari i islamisti prosvjeduju protiv Izraela u Europi i to je pokazatelj koja je prijetnja protiv koje se trebamo boriti", zaključio je Sokol.