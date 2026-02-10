HDZ: Građani nam vjeruju, pobjeđuejmo već deset godina

Parlamentarna većina jednoglasno je podržala sveučilišnog profesora Alena Ružića za novog ministra, objavila je Hrvatska demokratska zajednica nakon sastanka vladajuće koalicije. Riječ je o uglednom liječniku i znanstveniku koji je, kako ističu iz HDZ-a, već dokazao i politički potencijal ostvarivši kao kandidat za župana najbolji izborni rezultat te stranke u povijesti Primorsko-goranske županije.

Ružića bi Hrvatski sabor trebao potvrditi u petak, 20. veljače, čime bi i formalno preuzeo ministarsku dužnost. Iz HDZ-a naglašavaju kako je riječ o kandidatu koji uživa široku potporu parlamentarne većine te predstavlja nastavak politike kontinuiteta aktualne Vlade.

U stranačkoj objavi istaknuti su i najnoviji rezultati ankete CRO Demoskop, prema kojima građani i dalje visoko vrednuju postignuća Vlade Republike Hrvatske. U HDZ-u poručuju kako je to potvrda povjerenja koje, kako navode, već deset godina dobivaju od birača.

Posebno se osvrnulo i na temu inkluzivnog dodatka. Iz vladajuće stranke poručuju da su upravo oni uveli mjeru koju, kako tvrde, lijeve opcije nisu provele ni tijekom svojih mandata. Trenutačno inkluzivni dodatak prima više od 202 tisuće građana, dok je u postupku još oko 103 tisuće zahtjeva. Priznaju da je zbog velikog broja prijava došlo do zastoja u izdavanju rješenja, no ističu kako oporba nema pravo dijeliti lekcije.

Akademik Željko Reiner, koji se obratio nakon sastanka koalicije, poručio je da je vladajuća većina navikla na kritike i, kako je rekao, pokušaje SDP-a i platforme Možemo da svaki potez Vlade prikažu kao katastrofu. U HDZ-u zaključuju kako će se takvi napadi nastaviti jer, kako tvrde, svaki uspjeh Vlade predstavlja problem političkim protivnicima.

Odluka o razrješenju ministra Piletića, dodao je, stupit će na snagu kada novi ministar stupi na dužnost, a do tada Ministarstvo nastavlja voditi Piletić.

Premijer Plenković to je najavio u izjavi za medije nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Kazao je da je obavio razgovor s ministrom Piletićem, koji je ponešto iscrpljen svim aktivnostima u njegovom resoru već neko vrijeme te dodao da su njih dvojica o mogućem odlasku Piletića razgovarali kroz protekle mjesece.

U međuvremenu je razgovarao i s profesorom Alenom Ružićem, aktualnim ravnateljem KBC-a Rijeka, koji je bio prorektor riječkog Sveučilišta, a kao kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije osvojio je 47 posto glasova.

„Dogovorili smo da se gospodin Piletić nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Hrvatski sabor, a da na njegovo mjesto dođe Alen Ružić s jednom novom energijom i znanjem te svim onim što je u profesionalnom i političkom putu do sada učinio" , rekao je Plenković.

Izvijestio je i da je prije sjednice Predsjedništva HDZ-a obavio razgovor s članovima vladajuće koalicije od kojih je također dobio podršku da za novog ministra predloži gospodina Ružića.

Istaknuvši da se ne radi o ostavci ili smjeni, premijer je kazao da je riječ o dogovoru i zahvalio je ministru Piletiću na brojnim postignućima u četiri godine i svemu što je učinio u svom mandatu.

„Marin je, prvo, sjajan čovjek, mlad političar, čovjek pred kojim stoji perspektiva. Vodio je vrlo zahtjevan i težak resor. Mi smo o tome da on u jednom trenutku napusti Vladu razgovarali više od dva mjeseca i današnja odluka Upravnog suda nije na to utjecala“, ustvrdio je predsjednik Vlade.

U resoru ministra Piletića napravljeni ogromni iskoraci

U svim domenama iz Piletićevog resora napravljeni ogromni iskoraci, poručio je premijer.

Između ostalih, naveo je najveću zaposlenost ikada, zatim aktivne mjere zapošljavanja, provedbu programa Zaželi, izgradnju centara za starije osobe u čak 18 županija, dizanje praktički svih naknada u socijali, uključujući velike iskorake za osobe s invaliditetom, poput Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku.

Donekle su, dodao je, ta postignuća zasjenjena ogromnim brojem zahtjeva koje nadležne službe nisu stigle procesuirati u odgovarajućem roku pa je percepcija da postoji neki veliki problem s inkluzivnim dodatkom.

Međutim, pojasnio je predsjednik Vlade, riječ je o jednom novom pravu. Prije toga zakona, korisnika četiri prava, koja su novim zakonom objedinjena, bilo je 147 tisuća. Danas je korisnika inkluzivnog dodatka 202.700 , dakle 55 tisuća ljudi više, a u postupku je čak još 103 tisuće zahtjeva.

Nastojimo osobe s invaliditetom staviti u bitno bolju materijalnu poziciju, što je u konačnici bio cijeli smisao zakonskih izmjena, poručio je predsjednik Vlade.