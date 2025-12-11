Havarija teretnog broda Trogir, navodno se radi o prodoru mora. Jadroplov: "Radi se o tehničkom kvaru"

Jadroplovov brod za prijevoz rasutog tereta, Trogir, doživio je havariju, odnosno tehnički kvar nedaleko od prolaza Bab-el-Mandeba koji se nalazi između Adenskog zaljeva i Crvenog mora.

Brod je plovio iz turske luke Iskenderun iz koje je krenuo 27. studenoga. Prema neslužbenoj informaciji koju je objavila Slobodna Dalmacija, radilo se o prodoru mora u brodsku strojarnicu. No, to iz "Jadroplova" nisu potvrdili već su odgovorili kako se radi o "tehničkom kvaru".

Brod je u Djibouti trebao doći u četvrtak, što se i dogodilo, budući da se na sidrištu ispred luke pojavio jučer. No, do nje je prema svemu sudeći, a prema internetskim servisima koji prate plovidbu brodova po svijetu, stigao u pratnji remorkera "Giant", koji vije liberijsku zastavu.

Remorker "Giant" mu je očigledno asistirao prilikom dolaska do Djiboutija, kao i pri sidrenju, jer se remorkerova ruta kretanja u zadnja 24 sata poklapala s "Trogirovom" rutom.

Inače, brod Trogir je sagrađen 2001. godine, dug je 183 metra, širok 44, a njegova nosivost je 44 tisuće tona.

O ovom pomorskom "incidentu" bio je obaviješten i Sindikat pomoraca Hrvatske.

"Nismo upoznati s detaljima, ali kako znamo postoje određeni tehnički problemi, no posada je u najboljem redu i nije ugrožena, a to je nama najvažnije", rekao je Melvan.