Harley zajednica Dalmacije prikupila 1.000 € za Županijsku ligu protiv raka – Split

U mjestu Evernik održana je godišnja skupština Udruge vlasnika Harleya – Ogranak Dalmacija, na kojoj je sudjelovalo oko šezdesetak članova ove prepoznatljive moto-zajednice. Skupštini je prisustvovao i poznati motoavanturist i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija, Željan Rakela, na poziv Mladena Jozića - Rođaka, direktora udruge.

Nakon službenog dijela, organizatori su pozvali Rakelu da nazočnima predstavi svoj humanitarno-avanturistički projekt „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme“, u sklopu kojeg planira u jednoj godini prijeći 120.000 kilometara diljem Europe i prikupiti 120.000 € donacija za humanitarne svrhe.

Rakelino izlaganje potaknulo je okupljene članove Udruge vlasnika Harleya da odmah pristupe dobrovoljnom prikupljanju donacija. U kratkom vremenu prikupljeno je 1.000 eura, koji će biti uplaćeni Županijskoj ligi protiv raka – Split, čime su vlasnici Harley-Davidson motocikala još jednom pokazali svoju humanost i spremnost na podršku važnim društvenim inicijativama.

Rakela je istaknuo kako mu je boravak na skupštini bio iznimno ugodan te je zahvalio domaćinima na susretljivosti i toplom prijemu. U znak zahvalnosti i suradnje, najavio je da će na svom motociklu BMW K 1600 „Bumblebee“, pod rednim brojem 11, biti ispisana skraćenica udruge – U.V.H.O.D.

Ovime je moto zajednica Dalmacije još jednom pokazala da se strast prema motociklima može uspješno spojiti s humanitarnim djelovanjem, te da zajedničkim naporima mogu nastajati priče koje nadahnjuju.