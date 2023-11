HARAJU ZARAZNE BOLESTI Alarmantno stanje u Hrvatskoj: Na covid trenutno pozitivna – svaka peta testirana osoba

Hladnije vrijeme i boravak u zatvorenim prostorima i ove su jeseni rezultirali širenjem respiratornih viroza. Trenutno i dalje primat ima koronavirus koji se širi među mlađom i radno aktivnom populacijom. Iako to službene brojke ne potvrđuju, s obzirom na to da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo jučer izvijestio o 206 novih slučajeva, COVID-19 se ovih tjedana širi u brojnim kolektivima.

Potvrdila je to i zamjenica voditelja Epidemiološkog odjela u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. Andrea Petaros Šuran, ističući da broj prijava ne ukazuje na povećanje broja novih slučajeva, ali se to može zaključiti po udjelu broja pozitivnih slučajeva među testiranima.

Gripa tip A i B

"Trenutno je pozitivno 20 posto testiranih, što ako primijenimo na opću populaciju znači da je svaka peta osoba zaražena koronavirusom. S druge strane mi smo iz liječničkih ordinacija u proteklih deset dana dobili 160 prijava i vrlo vjerojatno ima puno više slučajeva od toga.

S obzirom na to da su pandemijske mjere ukinute, neki ljudi se vjerojatno ni ne javljaju svojem liječniku ako i utvrde da su zaraženi, neki svoju kliničku sliku pripisuju običnoj prehladi, a zasigurno i u ovom valu ima dosta asimptomatskih slučajeva", kaže Petaros Šuran.

Trenutno nema težih kliničkih slika, no i dalje se, kako dodaje, događaju komplikacije uslijed zaraze koronavirusom, posebice u osoba starije životne dobi i s popratnim bolestima. I dalje vrijedi preporuka za cijepljenje koje i dalje predstavlja adekvatnu zaštitu od brzoširećeg omikrona koji je i dalje u cirkulaciji, piše Novi list.

"Cjepiva ima, besplatno je, no interes za cijepljenjem kod nas u Zavodu i dalje nije osobito velik. Ovaj trenutni porast broja slučajeva zaraze koronavirsom sigurno će trajati još neko vrijeme jer je došao hladniji dio godine i ljudi više borave u zajedničkim zatvorenim prostorima", naglašava Petaros Šuran.

Koronavirus ove bi godine mogla istisnuti gripa koja se, doduše sporadično, počela javljati ranije nego što je to uobičajeno. Prvi uvezeni slučaj u PGŽ-u zabilježen je još ovog ljeta i uvezen je iz Španjolske, a njemu valja pribrojiti još tri nova slučaja od kojih je posljednji potvrđen jučer.

"Jedan slučaj je bio gripa tipa B, dok su preostala tri slučaja gripa tipa A. Interes za cijepljenjem i dalje postoji, a cjepivo je podijeljeno liječnicima obiteljske medicine koji su uglavnom cijepili svoje pacijente. nama dolaze osobe čiji liječnici više nemaju cjepivo na raspolaganju i oni koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje. Cijena cjepiva kod nas iznosi 13,79 eura", kaže riječka epidemiologinja.

Cijepimo se

Osim COVID-19 i gripe, u cijeloj se zemlji širi još jedna epidemija, epidemija bolesti za koju se smatralo da je praktički iskorijenjena cjepivom. Radi se o pertusisu ili hripavcu koji je u PGŽ-u potvrđen u 22 slučaja te je njegova pojavnost od ljeta u stalnom porastu.

"Uglavnom se radi o osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima. Većina ih je cijepljena protiv hripavca, no problem ovog cjepiva jest što njegova zaštita s godinama počinje slabjeti pa ako pada procijepljenost kod opće populacije, veća je mogućnost da od hripavca oboli osoba koja je u djetinjstvu primila cjepivo. Problem kod širenja ove bolesti jest u tome da on osobito ugrožava jako malu djecu koja još nisu cijepljena s obzirom na to da se prva doza cjepiva prima s dva mjeseca i kod njih može imati teške posljedice", upozorava Petaros Šuran.