Hamas: Napad 7. listopada bio je zlatni trenutak za Palestinu

Visoki dužnosnik Hamasa obranio je smrtonosne napade na Izrael od 7. listopada, rekavši u intervjuu da je to stvorilo "zlatni trenutak" za Palestince, unatoč desecima tisuća poginulih u Gazi.

U opsežnom razgovoru vođenom u Dohi, Ghazi Hamad istaknuo je rastuću međunarodnu osudu izraelske ofenzive i priznanje palestinske državnosti od strane niza zemalja, piše CNN.

Preživio izraelski zračni napad u Dohi

Intervju je uslijedio dva tjedna nakon što je preživio izraelski zračni napad na Hamasov kompleks u katarskoj prijestolnici. Hamad nije izrazio žaljenje zbog posljedica koje snose palestinski civili, a koji su podnijeli najveći teret nemilosrdnih izraelskih napada.

"Znate li koja je sada korist od 7. listopada? ...Ako pogledate Opću skupštinu (Ujedinjenih naroda) jučer, kada je oko 194 ljudi otvorilo oči i pogledalo zvjerstvo, brutalnost Izraela i svi su oni osudili Izrael. Čekali smo ovaj trenutak 77 godina", rekao je Hamad.

"Mislim da je ovo zlatni trenutak da svijet promijeni povijest", dodao je.

Suprotne pozicije palestinskog vodstva

Njegovi komentari dolaze istog dana kada je predsjednik Palestinske samouprave Mahmoud Abbas u govoru pred UN-om osudio napad 7. listopada, poručivši da Hamas neće imati ulogu u budućoj palestinskoj državi.

Podsjetimo, Hamasovi militanti ubili su 1200 ljudi u Izraelu 7. listopada 2023. i oteli više od 250 talaca. To je izazvalo brutalnu odmazdu Izraela u kojoj je, prema ministarstvu zdravstva Gaze, ubijeno više od 65.000 ljudi, većinom žena i djece. Zbog razaranja i gladi, vlada Benjamina Netanyahua suočila se s optužbama da je njezin odgovor nerazmjeran, pa čak i da se radi o genocidu.

Na pitanje dijeli li Hamas krivnju i jesu li napadi bili vrijedni tisuća života u Gazi, Hamad je odbio preuzeti odgovornost. "Znam da je cijena tako visoka, ali ponovno pitam, koja je opcija?", rekao je.

Suočavanje s bijesom iz Gaze

Posljednjih mjeseci, dio stanovnika Gaze izrazio je bijes prema Hamasu, optužujući skupinu da odbija okončati rat i ostavlja ljude da pate bez hrane i vode. Tijekom intervjua, Hamadu je prikazana snimka prosvjednika koji pozivaju Hamas da se odrekne vlasti. "Naša poruka Hamasu je, prestanite se kockati i avanturistički se ponašati s nama. Odvojeni ste od stvarnosti. Vodstvo Hamasa nalazi se izvan Gaze. Neki ljudi kažu da su ubijali mesom naše djece, dok su oni sjedili u hotelima", poručio je jedan prosvjednik.

Hamad je odbio gledati snimku, odgurnuvši uređaj. Rekao je da zna da ljudi pate, ali je njihovo nezadovoljstvo pripisao izraelskoj agresiji. "Znam, vidio sam. Znam da ljudi pate", kazao je. Hamas je, inače, brutalno odgovarao kritičarima u Gazi. U travnju su militanti mučili i ubili 22-godišnjaka nakon što je javno kritizirao skupinu, a u svibnju su održani jedni od najvećih prosvjeda protiv Hamasa od početka rata.

Taoci kao ljudski štitovi

Dok Izrael pokušava u potpunosti zauzeti grad Gazu, tvrdeći da je to uporište Hamasa, vojno krilo Hamasa, brigade Al-Qassam, poručilo je kako su preostali taoci "raspodijeljeni po četvrtima grada Gaze". Time su ih praktički stavili u istu opasnost kao i civile.

Na pitanje koriste li se taoci za odvraćanje izraelske invazije, Hamad je to zanijekao, tvrdeći da Hamas ne koristi ljudske štitove i da se sa svima postupa "prema islamskim načelima". Međutim, neki od oslobođenih talaca bili su izgladnjeli, dok su drugi tvrdili da su bili seksualno zlostavljani, što su istaknuli i Ujedinjeni narodi. Hamad je odgovorio da "ne postoji niti jedan dokaz" za takve tvrdnje. Na pitanje hoće li Hamas dopustiti Crvenom križu pristup taocima, oklijevao je, nazivajući situaciju na terenu "kompliciranom".

Preživljavanje napada i kraj pregovora

Hamad, koji je preživio izraelski napad na vodstvo Hamasa u Kataru 9. rujna, opisao je svoje preživljavanje kao "čudo". Rekao je da su SAD jednako krive kao i Izrael za taj napad, koji se dogodio dok su razmatrali američki prijedlog o prekidu vatre. Napad je, tvrdi, naglo zaustavio pregovore.

"Zamrznuti su", rekao je Hamad o statusu pregovora, optuživši SAD da nisu "pošteni i neutralni posrednici".

Dok Izrael traži povratak talaca i uništenje Hamasa za kraj rata, a međunarodna zajednica poziva na razoružanje, Hamadovi komentari pokazuju koliko je to daleko od namjera skupine. "Oružano krilo Hamasa je legitimno i legalno oružje koje se koristi protiv okupacije", rekao je, dodavši da bi se u slučaju uspostave palestinske države to oružje usmjerilo prema palestinskoj vojsci. "Nikada se nećemo predati", zaključio je.