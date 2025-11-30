Haljina sa špice, Tarikove naočale i unikatni komadi: Glumci donirali komade iz svog ormara u humanitarne svrhe

Tesla Teatar u atriju Gradskog kazališta Gavella okupio je brojne domaće glumice i glumce na humanitarnom buvljaku. Prodajom svoje odjeće, obuće i nakita pomažu onima kojima je to najpotrebnije. Sav prihod bit će doniran djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja uskoro kreću u samostalan život, piše HRT.

Haljinu - koju je vaša omiljena glumica nosila na fotografijama sa špice danas ste mogli kupiti - i to od nje same - na adventskom humanitarnom buvljaku.

- Dolaze glumci i donose stvari, dolaze drugi glumci pa kupuju te stvari, a dolaze, naravno, i drugi iz svih drugih područja i baš se lijepo i toplo družimo, kaže Fabijan Pavao Medvešek, glumac, organizator buvljaka.

- Približava nam se božićno vrijeme pa smo htjeli i mi dati neki doprinos društvu, nadam se da ćemo skupiti što veći iznos da pomognemo što većem broju djece, kaže Filip Sertić, glumac, organizator buvljaka.

U zraku se osjećala toplina i duh adventa. Zadovoljni su i darovatelji i kupci, a najvažnije je da mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi osjete da netko na njih misli i da nisu sami.

- To ja obožavam, antikviteti, stara roba, nova roba, mijenjanje s prijateljicama, priča Ksenija Prohaska, glumica.

- Bile su tu i neke vrjednije stvari, nešto s čim si završio trebaš to pustiti dalje, tako da je to bila ta moja odjeća koju sam donirala, priča Iva Šimić Šakoronja, glumica.

Osim rabljenih predmeta, sretnici su na buvljaku mogli ugrabiti i pokoji unikatni komad.

- Ja sam donirao nešto što sam mislio da bi moglo najprije otići, a to su naočale. Nadam se da ćemo dobiti dobru cijenu i da će otići u prave ruke, rekao je Tarik Filipović, glumac, televizijski voditelj.

Akcija je nadmašila očekivanja organizatora. Nadaju se da će buvljak postati adventska tradicija.

Za mlade iz domova više je to od donacije - to je važan korak prema njihovu sigurnijem i lakšem osamostaljenju.