HAK upozorava: Tri velike prometne nesreće na autocestama – čekaju vas zastoji i usporena vožnja

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o tri prometne nesreće koje trenutno usporavaju promet prema Zagrebu.

Na autocesti A1 zabilježene su dvije nesreće: prva između čvora Prgomet i čvora Danilo, gdje se promet vodi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h; druga između čvora Zagvozd i čvora Šestanovac, gdje se promet odvija po dvije trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Također, na zagrebčkoj obilaznici (A3), između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, promet se vodi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona je duga oko 1 km.

Vozačima se savjetuje pojačan oprez, držanje dovoljnog razmaka između vozila i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.