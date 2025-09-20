Close Menu

HAK upozorava: Na autocesti za Dalmaciju kilometarske kolone i privremene obustave prometa

HAK poziva vozače na strpljenje

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići vozače danas očekuju duga zadržavanja i privremene obustave prometa, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Odmorište Brloška Dubrava: U zoni radova i dvosmjernog prometa stvorila se kolona duga 5 kilometara prema Zagrebu te oko 2 kilometra prema Dubrovniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa
  • Tunel Brinje: Zbog sprječavanja zastoja povremeno se zaustavlja promet prema Dubrovniku, a kolona ispred tunela duga je oko 1 kilometar.
  • Tunel Brezik: Povremena zaustavljanja prometa u smjeru Zagreba.
  • Tunel Grič: Također povremena obustava prometa prema Zagrebu, s kolonom dugom oko 3 kilometra.

HAK poziva vozače na strpljenje i pridržavanje uputa prometne policije i signalizacije na cestama. Preporučuje se pravodobno planiranje putovanja i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
2