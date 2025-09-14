HAK upozorava: Mokri i skliski kolnici, nesreća na autocesti

Hrvatski autoklub izvijestio je u nedjelju, 14. rujna, o otežanim uvjetima u prometu zbog mokrih i skliskih kolnika mjestimice u Lici, Gorskom kotaru i priobalju. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama.

Na autocesti A1, između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko, dogodila se prometna nesreća u smjeru Zagreba. Promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km/h. Na istoj autocesti, između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, zbog kvara vozila promet se također odvija po dvije trake uz isto ograničenje brzine.

Na državnoj cesti DC1 u zonama radova u Udbini i Tušiloviću vozi se usporeno, uz povremene zastoje.

Danas je na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, od 12 do 23 sata. Zabrana se ne odnosi na autoceste i državnu cestu DC1.