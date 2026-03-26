HAK: Teretnjaci odsječeni, zatvoreni svi pravci između Dalmacije i unutrašnjosti

Kolnici su večeras mokri i skliski u većem dijelu zemlje, upozorava Hrvatski autoklub u najnovijem izvješću o stanju u prometu.

Zbog mjestimice obilnijih oborina moguća su zadržavanja veće količine vode na kolniku, dok u priobalju puše jak vjetar, zbog čega su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila.

Zimski uvjeti dodatno otežavaju promet u Gorskom kotaru i Lici, gdje su na snazi ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama. Na terenu su i ekipe zimske službe, zbog čega se na pojedinim dionicama vozi usporeno.

Situaciju dodatno otežavaju izvanredni prometni događaji. Kako navodi HAK, nema slobodnog cestovnog pravca za teretna vozila između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja te Dalmacije. Promet je onemogućen na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te na DC1 kroz Liku.

Problem predstavlja i nedostatak mjesta na odmorištima, gdje se teretna vozila isključuju iz prometa, pa vozačima savjetuju da ne kreću na put dok ne dobiju potvrdu da su ceste ponovno otvorene i prohodne.

Iz HAK-a upozoravaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez zimske opreme. Također, preporučuje se odgoda putovanja dok se vremenske prilike ne smire.