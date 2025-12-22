Hajduku se jučerašnja situacija nije dogodila više od 16 godina

Dva igrača isključena su Hajduku na utakmici protiv Vukovara u 18. kolu SHNL-a. Domaćin na Poljudu pobijedio je 2:1, ali tako da je kraj utakmice dočekao sa samo osam igrača u polju nakon što je sudac Zdenko Lovrić u drugom poluvremenu isključio Antu Rebića i Marka Livaju. Vukovaru je u prvom dijelu isključen Mario Tadić, ali kuriozitet je da su Hajduku na utakmici crvene kartone dobila dva igrača. To se Bilima nije dogodilo 16 i pol godina, piše Index.

Posljednji takav slučaj datira iz prve finalne utakmice Kupa na Maksimiru 2009. Tada je Dinamo pobijedio 3:0. Sudio je Bruno Marić, koji je u 34. minuti isključio Juricu Buljata, a u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Sinišu Linića. Hajduk je u uzvratu na Poljudu nadoknadio poraz pobjedom 3:0, ali je Dinamo nakon jedanaesteraca osvojio Rabuzinovo sunce.

Slično kao i 2009. dogodilo se sada u prvenstvenoj utakmici. U samo tri minute, od 74. do 77., isključeni su Ante Rebić i Marko Livaja. Rebić je iz prvog poluvremena imao žuti karton zbog prigovora, a drugi je dobio zbog grubog prekršaja i to nakon intervencije VAR-a.

Livaja je isključen jer je za kratko vrijeme po ulasku u igru dobio prvo žuti karton zato što je postizanje gola slavio skidanjem dresa, a zatim i zato što je namjerno napucao loptu nakon što je označen prekid.