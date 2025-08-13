Hajdukovi igrači odradili trening u Tirani

Nogometaši Hajduka u četvrtak s početkom u 20.45 sati igraju uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu s Dinamo Cityjem na stadionu Air Albania u Tirani.

U prvom susretu Bijeli su prošlog četvrtka na Poljudu pobijedili rezultatom 2:1. Goste je u 37. minuti fantastičnim dalekometnim pogotkom u vodstvo doveo Bregu, a Hajduk je rezultat preokrenuo u nastavku golovima Durdova i Bambe.

Hajduk je nakon te utakmice u nedjelju odigrao prvenstveni susret s Goricom u kojem je momčad trenera Gonzala Garcije slavila s 2:0 golovima Yassinea Benrahoua i Michelea Šege.

Albansko prvenstvo još uvijek nije započelo pa su stručni i igrači Dinamo Cityja mogli biti fokusirani isključivo na pripremu ove utakmice. U međuvremenu su potpisali iskusnog 33-godišnjeg napadača Bernarda Berishu.

Sudačka postava za utakmicu Dinamo City - Hajduk stiže iz Ukrajine. Glavni sudac je Denys Shurman, pomagat će mu Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, a četvrti sudac je Dmytro Kubriak. VAR sudac je Viktor Kopiievskyi, a asistent VAR suca je Andryii Kovalenko.

Igrači Hajduka danas su odradili trening u Tirani. Pogledajte kako je bilo.