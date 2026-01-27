Hajdukove šanse za naslov u velikom padu, Dinamove rastu

Proteklo 19. kolo HNL-a dramatično je promijenilo izglede za osvajanje naslova prvaka. Dok je Dinamo uvjerljivom pobjedom učvrstio svoju poziciju, Hajduk je neočekivanim porazom na domaćem terenu ozbiljno umanjio svoje šanse. Prema redovitoj analizi specijalizirane stranice za nogometnu statistiku Football Meets Data, razlika između vodećeg dvojca postala je statistički značajnija nego ikad ove sezone.

Rast Dinamovih izgleda

Prema statističkom modelu, Dinamova pobjeda 3:0 u gostima kod Osijeka značajno je povećala izglede za obranu naslova. Šanse Plavih za osvajanje prvenstva porasle su za osam postotnih bodova te sada iznose više od 85 posto. Ovom pobjedom Dinamo se dodatno učvrstio na vrhu ljestvice s četiri boda prednosti ispred drugoplasirane momčadi.

Pad splitskih ambicija

Za Hajduk je, s druge strane, vikend bio iznimno loš. Domaći poraz od Istre 1961 rezultatom 1:2 statistički je model protumačio kao težak udarac ambicijama Splićana. Vjerojatnost da će Hajduk na kraju sezone osvojiti naslov pala je za sedam postotnih bodova. Iako je do kraja prvenstva ostalo još mnogo utakmica, ovakav pad pokazuje koliku težinu ima svaki kiks, osobito na domaćem terenu.

🔵 Dinamo Zagreb moves 4 points clear of 2nd place. 🟡🟢 Istra jumps to European spots after an away win against ⚪️ Hajduk Split. 🇭🇷 HNL — MD19 biggest shifts: 🏆 Title:

📈 +8% Dinamo Zagreb (won 3–0 at Osijek)

📉 −7% Hajduk Split (lost 1–2 vs Istra) 🏅 Top 4:

📈 +9% Istra… pic.twitter.com/1XMQF13svx — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 26, 2026