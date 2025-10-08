Hajdukovac teško ozlijeđen na utakmici mlade hrvatske reprezentacije

Reprezentativnu pauzu koriste i mlade reprezentacije koje nemaju službene susrete na rasporedu, pa tako Hrvatska U 18 vrsta odigrala prijateljski susret protiv vršnjaka iz Ukrajine.

No, krajem prvog poluvremena dogodila se teška ozljeda, nastradao je mladi ukrajinski nogometaš i član Hajduka Illia Kutia, piše Gol.hr.

Nakon klizećeg starta Krešimira Radoša sudac mu je prvo pokazao žuti karton, pa ga kasnije prepravio u crveni.

Liječnici su nekoliko minuta ukazivali pomoć mladom Ukrajincu, a na kraju su morali pozvati i kola hitne pomoći koja su došla na centar igrališta i ozlijeđenog igrača na nosilima unijeli u vozilo. Utakmica je završila rezultatom 2:0 za Hrvatsku.

utia je u Hajduk stigao u ljeto 2022. godine, a trenutačno je član juniorske momčadi.