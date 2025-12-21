Hajdukov stoper: "Zapitam se i kažem ocu i majci: Je li ovo stvarno moj život?"

Stoper Hajduka Branimir Mlačić nakon susreta nije skrivao razočaranje raspletom utakmice, priznajući kako su „bijeli“ sami sebi zakomplicirali situaciju u trenucima kada je pobjeda već bila na dohvat ruke.

Istaknuo je kako je momčad od samog početka imala kontrolu nad igrom, posebno u trenucima kada su obje ekipe bile brojčano izjednačene. Nakon isključenja protivničkog igrača, smatra, drugi pogodak bio je samo pitanje vremena, no umjesto mirnog privođenja susreta kraju, uslijedio je potpuni preokret.

„Imali smo dominaciju, sve je išlo u našem smjeru. Drugi gol je visio u zraku, a onda od sigurne utakmice napravimo kaos. Primili smo pogodak iz poluprilike, Marko je zabio, skinuo dres, a na kraju ostanemo s dva crvena kartona. Takvo nešto još nisam doživio“, rekao je Mlačić.

Govoreći o vlastitom putu, mladi branič priznao je kako prije samo nekoliko mjeseci nije mogao ni zamisliti da će postati standardni član prve momčadi Hajduka.

„Da mi je netko tada rekao da ću igrati u prvoj postavi, rekao bih mu da je lud. Nekad navečer legnem u krevet pa se zapitam je li ovo stvarno moj život. To često podijelim i s roditeljima“, iskreno je dodao.

Prvi dio sezone Mlačić ocjenjuje iznimno pozitivnim, kako na osobnoj, tako i na momčadskoj razini.

„Za mene je ovo jako uspješan period. Što se kluba tiče, mislim da smo na dobrom putu, da napredujemo iz utakmice u utakmicu i da smo osvojili solidan broj bodova“, zaključio je stoper Hajduka.