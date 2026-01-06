Hajdukov igrač je na meti velikih klubova, mogao bi se prodati za 8 milijuna eura

Inter već neko vrijeme radi na planu dovođenja 18-godišnjeg Hajdukova braniča Branimira Mlačića. Informaciju su potvrdili i najpouzdaniji izvori za nogometne transfere, uključujući Fabrizio Romano, kao i talijanski mediji koji prate razvoj situacije.

Prema pisanju Tuttomercatoweba, milanski klub nije jedini zainteresiran za mladog stopera. Inter bi se u borbi za Hajdukov dragulj mogao suočiti s konkurencijom iz Serie A, ali i s interesom velikana poput Barcelona.

Talijanski velikan razmatra dva moguća scenarija. Prvi predviđa Mlačićev razvoj kroz Interovu momčad do 23 godine, dok drugi uključuje odlazak na posudbu, što je uobičajena praksa kluba kada je riječ o mladim igračima. Prema dostupnim informacijama, Inter bi ga najradije kupio i ostavio na posudbi u Hrvatskoj, a tek potom uključio u U-23 momčad, no ta opcija zasad nije posebno privlačna samom igraču.

U igru se uključio i Fabregas

Vrijednost Mlačića procjenjuje se na pet do šest milijuna eura, navode talijanski izvori. Posebnu pozornost, međutim, privlači Como, čiji je trener Cesc Fabregas. On bi mladom braniču mogao jamčiti mjesto u prvoj momčadi i postupno uvođenje u Serie A, što bi za Mlačića moglo biti presudno.

U sjeni zasad ostaje Olympique Marseille, koji prati situaciju, ali još nije poslao službenu ponudu.

Razgovori i sa Španjolskom

Interes dolazi i iz Španjolske, gdje Hajduk ima snažne kontakte. Sportski direktor Goran Vučević, ali i tehnički direktor Ivan Rakitić, dobro su umreženi na tom tržištu, zbog čega se vode razgovori s Barcelonom i još nekim klubovima. U Kataloniji se već spominje mogućnost posla vrijednog i do osam milijuna eura.

Mlačić ima ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine. Riječ je o stoperu koji se ističe u zračnim duelima, a stručnjaci smatraju da ima znatan prostor za napredak u ostalim segmentima igre. Rođen je u Trogiru, gdje je prve nogometne korake napravio u akademiji NK Trogir 1912., a s 11 godina preselio se na Poljud.

Procjena Intera jest da se radi o igraču oko kojeg se isplati dodatno potruditi, zbog čega će se kontakti između splitskog i milanskog kluba nastaviti i u nadolazećem razdoblju.