Hajdukov i Garcijin start iz snova: Jedan podatak je posebno značajan

Hajdukovih šest od šest na početku sezone unatoč dvije domaće utakmice ima izrazitu težinu jer su trobodi osvojeni bez Marka Livaje i Ante Rebića. No, ukazali su se prvenstveno Abdoulie Sanyang i Yassine Benrahou i uskočili u cipele zvjezdanog dvojca. Bijeli nakon prvih 180 minuta prvenstva imaju gol razliku od 4:1 i jedini uz Dinamo imaju šest bodova, prenose Sportske novosti.

Gonzalo Garcia je svoj hajdučki put započeo na način kakav je samo mogao zamišljati. Start u sezonu je na svim poljima kao iz snova. U SHNL-u su Bijeli posljednji put dvije pobjede na početku povezali u sezoni 23/24 kada je Ivan Leko imao zapravo niz od 5 prvenstvenih pobjeda i to protiv Dinama, Rijeke, Slaven Belupa, Rudeša i Varaždina. Šest od šest je Hajduk ostvario i godinu ranije kada su pali Istra i Varaždin. Garcijin Hajduk sada je prošao preko Istre i Gorice, a u trećem kolu mu na Poljud dolazi Slaven Belupo. Kadar će tada biti jači za Livaju i Rebića pa će Urugvajac imati slatke brige po pitanju sastava.

No, u pobjedi od 2:0 nad Goricom leži jedan gotovo nevjerojatan podatak. Naime, Hajduk još od veljače i utakmice protiv Osijeka nikoga nije pobijedio s dva ili više golova razlike. Zaista zapanjujući podatak koji još više izražava razliku u nogometnom pogledu Gonzala Garcije i Gennara Gattusa. Kod Urugvajca se igra za gol više, stvaraju se prilike, dolazi pred protivnički gol, dok je Talijan više bio orijentiran kako ne primiti pogodak.

Prošla sezona je na kraju bila za zaborav, ali je zato nova krenula fantastično. Svi naglašavaju da ćemo ove sezone gledati drugačiji Hajduk, a vidljivo je to i nakon samo par utakmica pod Gonzalom Garciom. On od svojih postulata odustati neće, a zašto i bi kad ga slijede igrači, a posljedično i rezultat.