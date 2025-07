HAJDUK – ZIRA 2-1: Bijelima Zira nije bila Gzira, iduću europsku utakmicu igraju protiv Dinama iz Tirane

Hajduk je danas s početkom od 21 sat na Poljudu igrao protiv azerbejdžanske Zire uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Rezultat je današnje utakmice išao u korist Splićana do 93. minute, a nakon isteka regularnog dijela uslijedili su produžeci. Krovinović je u 18. minuti susreta zatresao mrežu na asistenciju Livaje, a hladan se tuš za Bijele dogodio u 93. minuti kada je uslijedio gol gostiju, Djibrila je zabio Ivušiću kao Livaja prošle sezone Osijeku, samo s druge strane za poravnanje rezultata. Potom je Benrahou u trećoj minuti prvog produžetka zabio za 2:1, odnosno sveukupnih 3:2.

Prvi je susret odigran prošle srijede u Bakuu i završio je rezultatom 1:1. Domaća momčad u vodstvo je stigla pogotkom Konatea iz 31. minute, a za izjednačenje zabio je Kalik na asistenciju Hrgovića u 68. minuti utakmice.

Hajduk će u sljedećoj fazi igrati s protiv pobjednika iz dvoboja Dinamo Tirana - Atlétic Club d'Escaldes, a kao pobjednik izišao je klub iz Albanije koji je remizirao, 1:1. Zbog pobjede u prvoj utakmici prošao je dalje s konačnih 3:2.

Prilikom službene prozivke igrača, svi su igrači zaradili velike ovacije, kao i trener Garcia. Mlačić je krenuo od prve minute i upisao debi, a Torcida je i prije samog početka utakmice krenula s navijanjem stvorivši pravu atmosferu koju mnogi klubovi neće ili nisu ni približno osjetili.

U 2. je minuti Zira imala korner, izveo je Aliyev, no obranili su se Splićani. Isti se scenarij zbio i tri minute kasnije, Šarlija je glavom blokirao ubačaj, ponovno je ubacio Aliyev. Nakon odbijanca Djibrila je pokušao dalekometnim udarcem iz daljine, nije bio precizan. U 8. je minuti Batibie atraktivno pokušao škaricama, ali nije zahvatio loptu, a nakon udarca Aliyeva, lopta je završila u korneru iz kojeg se nije razvilo ništa opasno po Ivušićev gol. S druge je strane Krovinović izborio slobodni udarac, izveo ga je Hrgović, no lopta nakon ubačaja nije pronašla put do gola. U 13. je minuti Kalik izborio slobodni udarac, izveo ga je Krovinović, ali pogodio je živi zid.

U 17. je minuti Pajaziti požutio. Minutu kasnije Hrgović je istrčao po lijevoj strani i ubacio, ali nitko nije ispratio. U 19. minuti Hajduk dolazi u vodstvo: Hrgović je po drugi put prošao po lijevoj strani, dodao Livaji koji je ispratio zamisao i oštro i prizemno poslao loptu na rub peterca, a Krovinović je mirno pospremio loptu u mrežu za delirij Poljuda, 1:0. U 23. je minuti Livaja pokušao lobati Silvu, no on mu je obranio i odbio u korner koji je izveo Hrgović, a lopta je na kraju akcije završila u gol-autu. Dvije minute zatim Kalik i Silva sudarili su se nakon što je Livaja poslao krasnu loptu prema veznjaku Hajduka, ali obojica su se pridignula i nastavila s igrom. U 27. je minuti požutio Giuma, a Gomis je ostao ležati nakon što je pao s Kalikovih leđa. Držao se za rame, intervenirala je liječnička služba, a on se nakon ukazane pomoći pridigao i nastavio s igrom.

U 36. je minuti zagužvalo nekoliko puta ispred gola Zire, no gosti su se uspjeli obraniti, Hajduk je imao nekoliko prilika koje se nisu uspjele realizirati. U 43. je minuti ubacio Livaja, a domaćini su odbili u korner. Izvođač je bio Kalik koji je kratko odigrao za Krovinovića, potonji je poslao loptu na drugu stranu, a nakon flipera Livaja je maestralno poslao loptu na desnu stranu, Mlačić spustio prsima, ali obranili su se gosti i krenuli u kontru. Srećom, Karačić je pravovremeno izbio loptu ispred Batibie.

U drugoj minuti dvominutne sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo rezultatom 1:0.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom Rovlana Muradova koji je izišao iz igre, a zamijenio ga je Volkov. U 47. je minuti Zira imala slobodan udarac, no Ivušić je obranio. Minutu nakon dogodila se apsurdna scena: Karačić je na sebi imao dres Krovinovića, pa je, primijetivši, odmah zamijenio majicu. U 51. je minuti Acka nakon duela s Livajom ostao ležati, pridržavajući se za bandažirano koljeno. Intervenirala je liječnička ekipa, Acka je odšepao izvan granica igrališta. U 54. je minuti Šarlija nakon duge lopte istu išao poslati u mrežu, ali zatresla se stativa, u međuvremenu je Acka nastavio igru. Minutu potom Livaja je pao nakon što se našao između dvojice igrača koji su ga srušili. U 56. je minuti požutio Mlačić zbog starta na loptu. Potom je Mlačić ostao ležati na travnjaku nakon što se pridržavao za trbuh, intervenirala je liječnička ekipa, ali mladi je stoper nastavio s igrom. U 58. je minuti Papunashvili zamijenio Ibrahimlija.

U 60. je minuti Mlačić pao na tlo drugi put i opet se držao za trbuh, liječnička je ekipa intervenirala odmah, a mladi je debitant iznesen s travnjaka na nosilima uz ovacije cijelog Poljuda. Zamijenio ga je Diallo. Dva je puta u istoj minuti Kalik bio fauliran, a nakon drugog faula, Guima je konačno dobio žuti karton. U 71. su minuti Sigur je zamijenio Skoku, a Durdov Brajkovića. Mijenjali su i gosti dvije minute kasnije, Bogomolski je ušao umjesto Batibieja. U 74. je minuti Šarlija ostao ležati nakon zračnog duela s Martinsom Júniorom, a nakon liječničke intervencije, pridigao se i nastavio s igrom.

U 77. je minuti Zire ostala s igračem manje. Nakon što je već napravio seriju prekršaja, Guima je dobio i drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton nakon što je udario Sigura nogom u glavu. U 82. je minuti Kalik pokušao s 20 metara, ali lopta nije išla u okvir gola. Potom su mijenjale obje momčadi, kod Zire izišao je Martins Júnior, a zamijenio ga je Nuriyev. Kod Hajduka Benrahou je zamijenio Krovinovića, a Šego Kalika.

U 90. je minuti Šarlija ostao ležati nakon duela s Djibrilom, ali obojica su nastavila s igrom. U prvoj su se minuti šestominutne sudačke nadoknade Splićani poigravali ispred gola, srećom, završilo je dobro. U 93. je minuti uslijedio hladan tuš na Poljudu: Djibrila se hrvao s Benrahouom koji ga nije uspio zaustaviti, a onda je u stilu Livaje zabio gol iskosa za poravnanje rezultata. U sedmoj minuti nadoknade Splićani su imali korner, nisu ga uspjeli iskoristiti, a sudac je svirao kraj utakmice nakon što je lopta otišla izvan granica terena.

Nakon isteka regularnog dijela uslijedili su produžeci, a dio navijača napustio je stadion. U 93. je minuti Nuriyev uklizao Durdovu, a sudac je dosudio slobodni udarac s 25 metara. Šutirao je Benrahou koji je bio precizan za 2:1 i vodstvo Hajduka. U 97. je minuti Hajduk imao korner, ali nije uspio ozbiljnije zaprijetiti. U 100. minuti, Bogomolskog je zamijenio H. Hajiyev. Minutu potom pokušao je Karačić glavom nakon kornera s desne strane, lopta je otišla izvan okvira gola.

U jednominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika ni s koje strane.

Drugi je produžetak započeo bez većeg odmora jer se sucu žurilo, a u međuvremenu je Gomisa zamijenio Alicanov. U 110. je minuti sudac pokazao žuti karton Acki nakon povlačenja Livaje, a iz slobodnog udarca iz daljine nije bilo opasnosti po gol gostiju. Tri minute kasnije Melnjak je zamijenio Hrgovića. U 114. je minuti Livaja pokušao prebaciti gostujućeg golmana, ali lopta je otišla preko vrata. U 117. je minuti Karačić pokušao iskosa ubaciti, a Silva je uhvatio. Minutu potom šutirao je H. Hajiyev iz daljine, nije bio precizan. U 120. je minuti pokušao i Šego iz daljine, ali ni on nije pogodio okvir gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika, a Hajduk je nakon Kalvarije upisao pobjedu i plasirao se u daljnju fazu natjecanja.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Brajković, Livaja, Skoko

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Žaper, Sigur, Šego, Melnjak, Pukštas, Bamba, Durdov, Hodak, Benrahou

ZIRE: Silva - Aliyev, Acka, Ruan, Djibrila - Guima, Ibrahimli, Gomis - Rovlan Muradov, Batibie, Martins Júnior

Klupa: A. Bayramov, Hashimov, Volkov, Papunashvili, Alicanov, F. Bayramov, H. Hajiyev, Nuriyev, Ramiz Muradov, Y. Hajiyev, Bogomolski