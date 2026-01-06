Hajduk za igrača s klupe dobio ponudu od pola milijuna eura. Odbili su je

Hajduk je dobio i odbio ponudu za posudbu s pravom otkupa Roka Brajkovića (20). Index doznaje da je neimenovani poljski drugoligaš, čiji vlasnik želi uvesti klub u prvu ligu, pokušao dovesti krilnog napadača koji ove sezone pod trenerom Gonzalom Garcijom ima sporednu ulogu. Upisao je devet nastupa (348 minuta) bez pogotka ili asistencije.

Neimenovani klub ponudio je 500.000 eura za potencijalni otkup Brajkovića nakon perioda posudbe, ali do toga neće doći. Mladi nogometaš ostat će na Poljudu, gdje se u ponedjeljak odazvao prozivci trenera Garcije.

Brajković nedavno produljio ugovor s Hajdukom

Brajković je u prosincu produljio ugovor s Hajdukom, pa nova suradnja vrijedi do ljeta 2029. godine. Na početku sezone bio je važan igrač. Startao je u sve četiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu, kao i u prvom kolu SuperSport HNL-a protiv Istre.

Uslijedio je za njega težak period u kojem je jedva dobivao priliku igrati, pa se u proljetnom dijelu sezone nada češćim nastupima.

Bio je dio sjajne generacije juniora Hajduka

Brajković je imao sjajan juniorski staž u Hajduku. Bio je jedan od najvažnijih igrača ekipe koja je pod vodstvom trenera Marijana Budimira 2023. godine došla do finala Lige prvaka mladih i ondje izgubila od AZ Alkmaara 5:0.