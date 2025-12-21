HAJDUK – VUKOVAR 1991 1-0: Šego zabio tri pogotka, ali samo jedan regularni, Vukovar s igračem manje

Hajduk danas s početkom od 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 1:0, a strijelac za Bijele bio je Šego u 7. minuti.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

U 17. kolu Hajduk je s 3:1 pobijedio Lokomotivu na Maksimiru, a dva gola za Hajdukovu momčad postigao je Rebić, dok se jednom u strijelce upisao Šego.

Vukovar 1991 uoči gostovanja na Poljudu drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 15 bodova. U zadnjoj utakmici momčad trenera Silvija Čabraje s 2:0 je pobijedila Varaždin na domaćem terenu u Vinkovcima.

U odnosu na prošlo kolo trener Garcia zbog četvrtog žutog kartona sigurno ne može računati na Šarliju dok iz istog razloga trener Čabraja u konkurenciji nema Mejiu.

U prvom ovosezonskom ogledu odigranom početkom listopada Hajduk je u Vinkovcima svladao Vukovar s 1:0, a jedini je strijelac u tom susretu bio Pukštas.

Glavni je sudac Zdenko Lovrić iz Đakova, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.

Uoči samog početka utakmice, Poljud je pljeskom pozdravio sportaše koji su osvojili medalje na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju.

Tek što je utakmica krenula, Šego je zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U trećoj je minuti Vukovar imao korner, ali lopta je išla ravno u ruke Silića. U 7. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Rebić je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šego koji iz prve pogađa vratara, a nakon odbijanca lopta je završila u mreži za 1:0. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa Rebića, ali nakon provjere priznat je. U 13. je minuti Mlačić lijepo povukao kroz sredinu i uposlio Šegu čiji je udarac završio pored gola.

U 17. se minuti ponovno zatresla mreža gostiju nakon dobrog odigravanja Šege, međutim, ponovno je bio u zaleđu pa pogodak nije priznat. Sedam minuta potom požutio je Pavičić nakon sudara s Guillamónom. Zaprijetio je i Vukovar s druge strane, Çalhanoğlu je pucao iskosa, no nije pogodio okvir gola. U 26. je minuti Poljud opravdano poludio: Šego je dobio loptu i krenuo u situaciju jedan na dva, no s leđa ga je srušio Tadić, a sudac Lovrić nije se oglasio. Šego je od nemoći legao na travnjak, a igrač Vukovara izbacio je loptu u aut. Rebić je opravdano poludio jer je Šego bio zadnji igrač, a nije sviran ni faul. Kao epilog situacije Rebić je dobio žuti karton zbog prigovora, a nakon toga je Lovrić otišao pogledati snimku i dosudio slobodni udarac te izravni crveni karton Tadiću.

Iz slobodnog se udarca nije izrodila opasnija situacija, Almenin je udarac završio u živom zidu, a Krovinovićev odbijanac u gol-autu. U 33. su minuti gosti prisilno mijenjali, Biljan je zamijenio Çalhanoğlua. Pet minuta kasnije Rebić je nakon Almeninu asistenciju zatresao vratnicu. U 39. je minuti požutio Durdov zbog prekršaja nad Shabanijem. U 45. je minuti pokušao Almena, nije bio precizan.

U prvoj minuti petominutne nadoknade Šego je pokušao prebaciti Bulata, ali bezuspješno. To je ujedno bila jedina veća prilika do kraja poluvremena.

HAJDUK: Silić - Sigur, Mlačić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Durdov, Almena, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Skoko, Hodak, Gabrić

VUKOVAR 1991: Bulat - Tadić, Pavičić, Čaić - Tičinović, Čabrajić, Shabani, Çalhanoğlu - Jurilj, Puljić, González

Klupa: Damjanović, Mulac, Biljan, Ljubičić, Schmidt, Tabinas, Klanac