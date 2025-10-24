Hajduk vodi 3:1 u Velikoj Gorici

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 11. kola SuperSport HNL. Rezultat je na poluvremenu zahvaljujući golu Šarlije iz 4. minute. U 38. se minuti tresla mreža domaćina, no gol je Krovinovića poništen zbog zaleđa Šege.

Hajduk ovaj susret dočeke na drugom mjestu prvenstvene tablice s istim brojem bodova te nešto lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Bijeli su upisali uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Istre 1961. Slavila je momčad trenera Garcije s 3:0, dvostruki strijelac bio je Šego, a jedan pogodak postigao je Almena.

Gorica koju trenira Hajdukov nekadašnji igrač Mario Carević trenutačno zauzima osmu poziciju prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu na domaćem su terenu poraženi s 3:1 od Varaždina.

Zbog četvrtog žutog kartona u momčadi Hajduka sigurno neće biti Pajazitija, a kod Gorice Čabraje. Također, trener Garcia potvrdio je da zbog ozljeda nema Livaje, Brajkovića, Dialla i Skelina.

Hajduk i Gorica odmjerili su snage na Poljudu u 2. kolu SuperSport HNL, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Benrahoua i Šege.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Vučković, a asistent VAR suca Luka Pušić, obojica iz Zagreba.

U trećoj je minuti Hajduk prvi zaprijetio na utakmici preko Almene čiji je slobodni udarac ispod grede iščupao Matijaš i odbio u korner. Nakon tog kornera, Hajduk je došao u vodstvo: izveo ga je Almena, a Hrgović spustio do Šarlije koji je zabio za 0:1. U sedmoj je minuti Šego pucao iz okreta, ali preko gola. Sedam minuta potom šutirao je Rebić, ali preslabo, bio je to lak plijen za vratara Gorice.

U 15. je minuti Kavelj pucao iz prve, otišlo je preko gola. Dvije minute kasnije Pukštas je presjekao loptu, ali nije uspio stići do nje, domaćini su odbili u aut. U 24. je minuti požutio Pukštas, koji mu je ujedno i četvrti, pa neće konkurirati protiv Slaven Belupa. Tri je minute kasnije Hrgović lijepo povukao i ubacio, no Almena nije stigao tu loptu. U 29. je minuti Šego pao nakon udarca Filipovića koji nije dobio karton. Minutu nakon Sigur je zakačio Trontelja kojeg je raskrvario, a Pršir je nakon svega dobio žuti karton.

U 37. je minuti Čuić bio u prilici, Ivušić je obranio i predriblao ga, a nakon toga Hajduk je krenuo prema naprijed i zabio: Pukštas je odigrao dijagonalu do Rebića koji je proslijedio do Hrgovića. Mladi je bek ubacio na drugu stranu, Pukštas poslao glavom dalje do Krovinovića koji je zatresao mrežu za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog Šegina zaleđa koji je dirao loptu netom prije no što je Krovinović zabio, a zbog toga je gol i poništen. U 45. je minuti Šego pokušao ubaciti u sredinu, no lopta je zapela u nogama domaćina. S druge je strane Šarlija dobio žuti karton zbog povlačenja za dres.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Gorica je imala slobodni udarac koji je izveo Pršir, lopta je otišla u korner. Izveo ga je Pršir, a Rebić je odbio u aut. To je ujedno bila posljednja prilika poluvremena, Hajduk ide s golom prednosti na odmor.

U 51. je minuti Krovinović pao nakon duela u kaznenom prostoru, a sudac Pavlešić odmah je pokazao na bijelu točku. Izvođač najstrože kazne bio je Šego koji je poslao Matijaša u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:2.

Nakon sedmominutnog prekida, u 67. je minuti Sigur probio rašlje nakon kornera za 0:3.

U 76. je minuti Gorica smanjila vodstvo: nakon što su domaćini odigrali dobru kombinaciju, Čuić je s 5 metara posalo loptu u mrežu za 1:3.

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Pozo, Pavičić, Duraković - Pršir, Kavelj - F. Čuić

Klupa: Žarkov, Došen, Josić, Gurlica, Kasumović, Bakić, Vrzić, Fiolić, Pelko, Kučiš, Gashi

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Raci, Melnjak, Bamba, Capan, Durdov, Skoko