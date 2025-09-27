Close Menu

Hajduk večeras na Poljudu dočekuje Lokomotivu

Ajmo, Bijeli!

Hajduk danas s početkom u 18.45 sati igra protiv Lokomotive na Poljudu u okviru 8. kola SuperSport HNL. 

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na drugoj poziciji prvenstvene tablice s osvojenih 13 bodova u sedam odigranih kola. U posljednjem susretu Bijeli su u srijedu s  4:1 pobijedili Koprivnicu u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a prethodno su u prvenstvu poraženi od Dinama na Poljudu rezultatom 2:0. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lokomotiva zauzima treću poziciju prvenstvene tablice s bodom zaostatka za Hajdukom. Momčad koju vodi trener Nikica Jelavić u posljednjem je prvenstvenom susretu s 1:0 pobijedila Varaždin na Maksimiru. 

Hajduk i Lokomotiva zadnji put su odmjerili snage sredinom travnja na Poljudu, a rezultat je tada bio 1:1. 

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0