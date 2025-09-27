Hajduk večeras na Poljudu dočekuje Lokomotivu

Hajduk danas s početkom u 18.45 sati igra protiv Lokomotive na Poljudu u okviru 8. kola SuperSport HNL.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na drugoj poziciji prvenstvene tablice s osvojenih 13 bodova u sedam odigranih kola. U posljednjem susretu Bijeli su u srijedu s 4:1 pobijedili Koprivnicu u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a prethodno su u prvenstvu poraženi od Dinama na Poljudu rezultatom 2:0.

Lokomotiva zauzima treću poziciju prvenstvene tablice s bodom zaostatka za Hajdukom. Momčad koju vodi trener Nikica Jelavić u posljednjem je prvenstvenom susretu s 1:0 pobijedila Varaždin na Maksimiru.

Hajduk i Lokomotiva zadnji put su odmjerili snage sredinom travnja na Poljudu, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.