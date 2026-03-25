Hajduk uvjerljivo u polufinalu Kupa, Gorica pala sa 6:0 na Poljudu

Nogometašice Hajduka plasirale su se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa uvjerljivom pobjedom protiv Gorice rezultatom 6:0 na Poljudu.

Igračice trenera Damira Matulovića dominirale su tijekom cijelog susreta i zasluženo izborile prolaz među četiri najbolje ekipe.

Hajduk je poveo u 20. minuti, kada je nakon centaršuta Antonije Dulčić i povratne lopte Gabrijele Prkačin, Laura Vlastelica glavom zatresla mrežu. Samo pet minuta kasnije prednost je povećala Sara Herceg, koja je nakon kornera najviše skočila na petercu i glavom pogodila za 2:0.

Treći pogodak ponovno je stigao nakon ubačaja s lijeve strane, a Prkačin je ovaj put bila precizna glavom za 3:0. Do kraja prvog dijela mrežu je zatresla i Janja Čanjevac snažnim udarcem s 12 metara za visokih 4:0.

U nastavku susreta Hajduk je nastavio s dominacijom. Prkačin je u 54. minuti drugim pogotkom na utakmici povećala vodstvo nakon lijepog prodora i asistencije Čanjevac, dok je konačnih 6:0 postavila Lana Kukavica u 67. minuti nakon kornera Ive Bukač.

Unatoč brojnim izmjenama u drugom dijelu, Hajduk je zadržao visoki ritam i kontrolu nad utakmicom.

Splićanke će u polufinalu igrati protiv pobjednika jednog od preostalih četvrtfinalnih susreta, u kojima se sastaju Agram, Međimurje i Dinamo.