Hajduk uvjerljiv u Kupu: Koprivnica – Hajduk 1:4

Hajduk je bez većih problema izborio osminu finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa svladavši u Koprivnici istoimenog četvrtoligaša s 4:1. Dvostruki strijelac bio je Marko Livaja, a mrežu su pogađali i Iker Almena te Dario Melnjak. Počasni pogodak za domaćine postigao je Mihael Srbljinović.

Splitski sastav krenuo je snažno: u 13. minuti debitant Hugo Guillamon upisao je asistenciju, a Livaja rutinski realizirao za 0:1. Pet minuta kasnije domaćin ostaje s igračem manje – Erik Riđan dobio je izravan crveni karton zbog grubog prekršaja na Almeni.

Nastavak je donio potvrdu Hajdukove dominacije. Španjolac Iker Almena krasnim je udarcem s desne strane povisio na 0:2. Koprivnica se nije predavala pa Srbljinović u 64. minuti preciznim udarcem s ruba šesnaesterca smanjuje na 1:2.

Ipak, to je bilo sve od domaćih. U završnici Livaja drugim pogotkom te Dario Melnjak osiguravaju visoku pobjedu Splićana i plasman u sljedeće kolo, gdje ih čeka Cibalia.