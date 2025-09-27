Hajduk uskoro dočekuje Lokomotivu: Veliko iznenađenje u postavi Splićana

Uoči ove utakmice Hajduk i Lokomotivu dijeli samo jedan bod (u korist Splićana). U protekla dva kola Hajduk je upisao poraze od Varaždina i Dinama bez postignutog pogotka dok su Lokosi izvukli remi u Rijeci, a zatim kao domaćini pobijedili Varaždin.

Za Lokomotivu igraju: Posavec, Diop, Kolinger, Dajčer, Vešović, Katić, Bošković, Pajač, Vasilj, Krivak, Stojaković.

HAJDUK: Ivušić, Šarlija, Gonzalez, Raqi, Karačić, Guillamon, Pajaziti, Almena, Pukštas, Rebić, Livaja

Klupa Hajduka: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Sigur, Šego, Melnjka, Mlačić, Krovinović

Patrik Pavlešić (Duga Resa) je glavni sudac ove utakmice, pomoćnici su Ivan Janić (Ilok) i Marko Reljan (Osijek), dok je četvrti sudac Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a pomoćni VAR sudac Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline. Delegat je Stjepan Žugaj iz Velike Gorice, kontrolor suđenja je Vlado Svilokos iz Siska, a Zlatko Čipčić iz Dugopolja bit će časnik za sigurnost.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia odlučio je promijeniti formaciju te će Splićani, po prvi put otkako je Garcia stigao, zaigrati s trojicom u obrani. Šarlija, Gonzalez i Raqi će biti stoperi, bočni igrači Karačić i Almena, centralni vezni Guillamon i Pajaziti, ispred njih Pukštas i Rebić te u vrhu napada Livaja, piše Gol.hr.