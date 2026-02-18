Hajduk udario po HT-u: Stajemo u obranu kluba i navijača, slijede konkretni koraci

HNK Hajduk Split oštro je reagirao na posljednji tretman Hrvatskog telekoma i njegovih medijskih kanala prema klubu i navijačima.

U objavi na Facebooku klub ističe kako ovakav odnos nije partnerski te najavljuje poduzimanje konkretnih koraka kako bi zaštitio svoje navijače i ugled kluba. Hajduk posebno ističe da senzacionalistički i omalovažavajući sadržaji nanose štetu zajednici od preko 120 tisuća članova i stotinama tisuća navijača diljem svijeta.

- Tretman Hrvatskog telekoma prema Hajduku i njegovim navijačima u posljednje vrijeme sve je, samo ne partnerski.

U sportskom medijskom prostoru nema mjesta rasizmu, diskriminaciji i neprimjerenom izražavanju osobnih stavova. Sve navedeno već mjesecima uredništvo T-portala ne samo da tolerira, već i dodatno potiče kreiranjem krajnje senzacionalističkih clickbait uradaka.

Hrvatski telekom, kao i medijski kanali u njihovom vlasništvu moraju imati puno veću odgovornost i puno više poštovanja prema klubu koji okuplja više od 120 tisuća članova, broji na stotine tisuće navijača i simpatizera diljem svijeta. Navijači Hajduka u značajnoj mjeri podižu gledanost lige pa tako i programskog sadržaja koji se često bazira na omalovažavanju i vrijeđanju navijača, igrača i cijelog Kluba.

Partnerski odnos i povjerenje se grade kroz djela, a ne bježanjem od odgovornosti i otužnim isprikama. Hajduk će stati u obranu Kluba i navijača koji nikako ne zaslužuju ovakav tretman i uskoro će poduzeti konkretne korake - stoji u Facebook objavi HNK Hajduk Split.