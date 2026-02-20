Hajduk traži iskupljenje protiv Rijeke: Hoće li Poljud prekinuti crni niz ili Riječani nastaviti dominaciju?

Ove nedjelje s početkom u 17 sati i 45 minuta na poljudskom stadionu očekuje nas velika utakmica, susret kola – Jadranski derbi, Hajduk protiv Rijeke.

Obje ekipe u ovaj dvoboj ulaze s promjenjivom formom. Hajduk je od otvaranja proljetne dionice prvenstva upisao dva poraza i dvije pobjede, dok su Riječani u novu polusezonu ušli s osam osvojenih bodova iz pet utakmica.

Hajduk u ovaj susret ulazi nakon pobjede proteklog vikenda protiv posljednje plasiranog Osijeka, dok je Rijeka, nakon uvjerljive domaće pobjede protiv Varaždina u prošlom kolu, jučer gostovala na Cipru kod Omonije u sklopu prve utakmice nokaut faze Konferencijske lige. Riječani su pogotkom u smiraju utakmice odnijeli pobjedu s Cipra te sada s puno entuzijazma nakon važne europske pobjede dolaze na Poljud. Vidjet ćemo hoće li ta utakmica i dugotrajno putovanje ostaviti traga na riječkoj momčadi.

Hajduk i Rijeka ove su sezone dvaput odmjerili snage. Posljednji poljudski susret, a prvi ovosezonski, odigran je također nakon europskog gostovanja Rijeke kada je utakmica završena bez pobjednika uzbudljivim rezultatom 2:2. U drugom susretu koncem studenog sastali su se u Rijeci gdje su domaćini bili uvjerljivi. Tog kobnog 22. studenog 2025. godine Hajduk je doživio jedan od najbolnijih i najuvjerljivijih poraza u svojoj povijesti kada je s Rujevice ispraćen s 5:0.

Hajduk u ovoj utakmici treba tražiti prvo i osnovno iskupljenje za takvu sramotu

Taj susret sigurno je ostao u glavama kako navijača tako i igrača Hajduka. Hajduk u ovoj utakmici treba tražiti prvo i osnovno iskupljenje za takvu sramotu i sigurno je da će poljudska publika tražiti impuls i uvjerljivu igru domaćih od prve minute, a hoće li to i dobiti pitanje je na koje ćemo tek trebati saznati odgovor. Rijeka s druge strane, u ovaj susret ulazi možda s manjim pritiskom od Splićana. Nakon već spomenute iznimno bitne europske pobjede fokus je zasigurno dijelom i na uzvratu idući tjedan, ali sigurno je da se utakmica ovakvog renomea ne može zapostaviti i Riječani će još jednom tražiti način kako napakostiti svom jadranskom rivalu.

U posljednjih deset susreta između ove dvije momčadi brojke i statistika potpuno su na strani Riječana – šest pobjeda, tri remija i samo jedna pobjeda Hajduka. To je nešto što na Kvarneru budi optimizam pred stavki susret s Hajdukom, a na Poljudu pali alarme. Pravo je pitanje kada se Hajduk planira probuditi protiv Rijeke i stati na kraj ovoj crnoj seriji.

Hajduk ne može računati na Rebića...

Hajduk u nedjelju sigurno neće moći računati na jednu od svojih glavnih napadačkih figura, Antu Rebića, koji je prošlo kolo zaradio svoj akumulirani četvrti žuti karton te će ovaj derbi odgledati s tribine. Od ranije su zbog zdravstvenih razloga upitni nastupi Almene i Bambe. S druge strane Riječani sigurno neće moći računati na također suspendirane Lasickasa i Mateja Jurića.

Nakon ove utakmice ubrzo nam slijedi novi Jadranski derbi, ovoga puta s ulogom prolaska u polufinale Kupa i borbe za Rabuzinovo sunce. Taj susret odigrat će se 4. ožujka na Rujevici s početkom u 20 sati. To će također biti i repriza prošlosezonskog četvrfinala kada su se isti protivnici sastali samo tada na splitskom terenu, a tu je pobjedu i prolazak dalje osigurala Rijeka.

Može li Hajduk zaustaviti neugodan niz protiv Riječana i pozitivno ući u seriju teških utakmica koje ga očekuju u idućem razdoblju? Nakon ove utakmice Hajduk gostuje u Varaždinu, potom slijedi spomenuta kup utakmica na Rujevici, a četiri dana nakon, 8. ožujka na Poljudu će se igrati najveći hrvatski derbi kada će Hajduk ugostiti Dinamo. Splićani kroz ovu i narednu utakmicu moraju tražiti priliku za dodatno smanjenje zaostatka za Zagrepčanima kako bi u taj derbi ušli „živi”.

Ili će pak Rijeka nastaviti svoj pozitivan niz protiv Hajduka i nakon Poljuda možda i uspješno odraditi uzvrat za prolazak dalje u Konferencijskoj ligi i uspješno zaključiti ovu njima veliku i iznimno bitnu minu seriju od 3 utakmice. Nakon uzvrata protiv Omonije Riječani kod kuće dočekuju Lokomotivu, a zatim ponovno Hajduk.