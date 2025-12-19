Hajduk skinut s trona: Njemački klub srušio rekord s Poljuda

Ovosezonska UEFA-ina klupska natjecanja privukla su velik broj gledatelja diljem Europe, a među utakmicama Konferencijske lige dugo je po posjećenosti prednjačio Hajduk. Domaći susret splitskog kluba protiv albanskog Dinamo Cityja, odigran 7. kolovoza na Poljudu, pratilo je 31.652 gledatelja, što je mjesecima bio najbolji ovosezonski učinak u tom natjecanju.

No, u četvrtak je Hajduk izgubio vodeću poziciju. Utakmica Mainza i Samsunspora okupila je 33.000 gledatelja, čime je postala najposjećeniji dvoboj Konferencijske lige ove sezone, prestigavši Hajdukov ogled odigran prije četiri mjeseca i 11 dana. Treće mjesto po posjećenosti također drži Mainz, čiji je susret protiv Fiorentine pratilo 30.300 gledatelja.

U ostalim UEFA-inim natjecanjima zabilježene su još veće brojke. Najveću posjećenost ove sezone imaju tri utakmice Borussije Dortmund na Signal Iduna Parku, koje su protiv Athletic Bilbaa, Villarreala i Bodø/Glimta okupile po 81.365 gledatelja.

U Europa ligi najviše su gledatelja privukle utakmice Rome, i to protiv Midtjyllanda (61.653) i Lillea (61.561), dok je susret Stuttgarta i Feyenoorda pratilo oko 60.000 gledatelja.

Iako Hajduk više ne drži ukupni rekord Konferencijske lige ove sezone, njegova utakmica protiv Dinamo Cityja ostaje najposjećeniji susret pretkola Konferencijske lige, što potvrđuje snažan interes navijača i posebnu atmosferu Poljuda na europskim utakmicama.