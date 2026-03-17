Hajduk se oglasio: "Iz Poljudske ljepotice poispadale vide"

Nogometni klub Hajduk oglasio se putem društvenih mreža o stanju stadiona Poljud, istaknuvši kako trenutačni uvjeti više ne zadovoljavaju potrebe navijača ni standarde modernog nogometa.

U objavi simboličnog naslova “Iz Poljudske ljepotice poispadale vide”, iz kluba poručuju kako desetci tisuća navijača koji svakog drugog vikenda dolaze na stadion najbolje svjedoče stvarnom stanju objekta. Osim vremenskih uvjeta koji često utječu na komfor gledatelja, problem je, ističu, i sama infrastruktura stadiona koja više ne može odgovoriti zahtjevima današnjih utakmica i publike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naglašavaju kako Poljud, u postojećem obliku, ne može osigurati sadržaje koji su na europskim stadionima standard, a ne luksuz.

Podsjećaju i da je upravo Hajduk, zajedno s navijačima, bio inicijator zaštite stadiona kao kulturnog dobra, što je Poljud i dobio 2015. godine. Međutim, iz kluba tvrde kako nakon toga nije učinjeno dovoljno da se stadion adekvatno održi i unaprijedi.

“Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i prebacivanja odgovornosti, a vrijeme je iscurilo”, poručuju iz Hajduka.

U zaključku jasno iznose svoj stav – Splitu je potreban novi, moderni nogometni stadion. Smatraju kako takav projekt nema alternativu te pozivaju odgovorne da što prije započnu s njegovom realizacijom, ističući kako je riječ o najbržem i ekonomski najprihvatljivijem rješenju.