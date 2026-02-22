HAJDUK – RIJEKA 1-0: Livaja zabio za pobjedu, Silić spasio Bijele

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.

Zbog četiri žuta kartona u momčadi Hajduka nije bilo Rebića, dok kod Rijeke iz istog razloga nije bilo Jurića i Lasickasa.

Hajduk i Rijeka odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prva odigrana krajem kolovoza na Poljudu završila je rezultatom 2:2, dok je u drugom susretu odigranom u studenom na Rujevici Hajduk poražen s visokih 5:0.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Uoči samog početka susreta, Poljud je pljeskom pozdravio igrače hrvatske reprezentacije u futsalu koji su prije nekoliko dana osvojili brončanu medalju na Europskim igrama u futsalu.

Prvi su zaprijetili gosti u 5. minuti kada je Gojak presjekao loptu, no obrana je dobro reagirala. Tri je minute kasnije Livaja prevario svog čuvara, ali stigao je i drugi igrač Rijeke i izbio loptu. U 11. je minuti Adu-Adjei izišao ispred Raçija, no stoper Bijelih uklizao je i odbio loptu. Dvije minute kasnije Šego je izišao sam ispred Zlomislića i pao, no Bel mu je pokazao žuti karton zbog simuliranja, VAR se nije aktivirao.

U 20. je minuti požutio Adu-Adjei zbog laktarenja. Tri se minute kasnije Vignato sjurio prema šesnaestercu Hajduka, no obrana domaćina dobro je reagirala. U 27. je minuti Brajković slabo pucao, ravno u ruke Zlomislića.

U 37. je minuti Pukštas ubacio s desne strane prema Šegi, no Zlomislić je presjekao. U 43. je minuti Petrovič opasno startao na nogu Guillamóna koji je ostao ležati. Sudac Bel otišao je pogledati snimku i dosudio je izravni crveni karton slovenskom igraču za grubi start, Hajduk ima igrača više od 45. minute. U 45. je minuti pocrvenio i trener gostiju zbog ulaska u teren, Amo Victor Del Sanchez, koji je po izlasku s klupe ljutito bacio bodu vode o tartan stazu.

U četiri minute sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo mirnih mreža.

Drugo je poluvrijeme krenulo s izmjenama u obje ekipe: Marešić je zamijenio Šarliju i upisao je debi, a kod Rijeke je Barco zamijenio Fruka. U 50. je minuti Krovinović pucao iz daljine, ali ravno u ruke Zlomislića. Gojak je odmah potom uzvratio na drugoj strani, Silić je dobro intervenirao kao i minutu nakon kada je zaprijetio Adu-Adjei. U 59. je minuti Hajduk imao nekoliko prilika, no nijedna nije urodila plodom, Šego je glavom pucao pored gola.

U 60. je minuti Armada prekinula utakmicu bacavši bacala baklje na teren pa se utakmica zaustavila na dvije minute. U 62. je minuti Pajaziti zamijenio Krovinovića. Dvije minute kasnije Hrgović i Silić nisu se razumjeli, branič je vratio loptu glavom Siliću koja ga je preskočila, srećom, nije bilo gola.

U 75. je minuti Livaja pokušao atraktivno škaricama, no ravno do ruku Zlomislića. Mijenjale su zatim obje momčadi: Skoko i Bamba zamijenili su Guillamóna i Brajkovića, a Husić je ušao umjesto Dantasa kod Rijeke. U 79. je minuti Hajduk došao u vodstvo: debitant Marešić oduzeo je loptu, ubacio na peterac, a tamo je bio Livaja koji je glavom pospremio u mrežu za 1:0. Minutu potom Sigur je dobio crveni karton zbog nesportske reakcije prema Radeljiću. U 87. je minuti Ndockyt zamijenio Radeljića.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Hajduk je izborio korner iz kojeg se nije razvilo ništa opasno. U trećoj je minuti požutio Hodak zbog prekršaja. Minutu nakon Oreč je zahvatio Pukštasa, dobio je žuti karton, a Pukštasev je pokušaj nakon prekršaja obranio Zlomislić.

To je ujedno bila posljednja prilika susreta u kojem je Hajduk slavio rezultatom 1:0.

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Marešić, Melnjak, Bamba, Skelin, Skoko, Hodak

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Kitin, Morchiladze, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Thaqi, Barišić, Saho, Husic, Barco del Solar, Pavić