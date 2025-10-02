Hajduk protiv Vukovara: Rebić spreman, Livaje nema

Nakon pobjede protiv Lokomotive, Hajduk u 9. kolu SuperSport HNL-a u subotu (15.45 sati) gostuje kod Vukovara 1991. Trener Gonzalo Garcia uoči dvoboja je govorio o stanju u momčadi i očekivanjima.

– Rebić je spreman za igru. Ne znam hoće li biti napadač ili na nekoj drugoj poziciji. Kapetan? Ne znam tko je drugi kapetan, Krovinović... Ako bude igrao, on će biti kapetan – rekao je Garcia, a na pitanje o Mlačiću i Hodaku dodao:

– Mlačić trenira dobro, uvijek ima mogućnost da igra. Hodak radi dobro, blizu je. Nitko u momčadi nema 100% status, da će sigurno igrati. Ako bude nastavio ovako raditi imat će šansu. Da igra Hodak vjerojatno biste me pitali zašto ne igra Karačić.

Kakav je Vukovar i hoćete li se odlučiti na isti sustav kao protiv Lokomotive?

– Tri boda nisu nikad unaprijed upisana. Vukovar je pobijedio Rijeku, mi u tome nismo uspjeli. Čeka nas teška utakmica. Ne smijemo unaprijed upisati bodove, to bi bila velika greška.

Čekaju vas četiri gostovanja u prvenstvu, mogu li se očekivati sve četiri pobjede?

– Ne mogu vidjeti budućnost, ne znam. Možda budemo odigrali loše i osvojili jedan bod, a ja budem sretan. Teško je predvidjeti kako će neka utakmica izgledati. Nadam se da možemo pobijediti u svim utakmicama, ali sigurno ćemo i gubiti utakmice u budućnosti, to je jednostavno tako.

Gonzalez dosta griješi, hoće li i dalje biti u početnih 11?

– Ne znam. Prošlu utakmicu smo imali pogrešaka u posljednjoj liniji. Ali, nije samo Edgar. Šarlija je bio dobar, ostali nisu. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U drugom dijelu smo se mučili, Šarlija je puno toga pokrivao. Edgar je nekad griješio s loptom, ali je neke stvari dobro odradio, isto i s Racijem. Nisam sretan, i dalje ne radimo ono što ja želim.

Jeste li analizirali utakmicu Vukovara i Rijeke?

– U svim domaćim utakmicama bili su dobri. Imaju pametne igrače u napadu, broj 10 je dobar. U nekim utakmicama zaslužili su više nego što su uspjeli osvojiti. Promijenili su trenera. Prošlu utakmicu vodio ih je Silvijo, dobra su momčad, to je sigurno. Kada dolaziš iz niže lige jasno je da se moraš adaptirati na suparnike. Kada uđeš u veći rang znači da si dobar, ali te čekaju jači protivnici, drugačiji tempo, u drugoj ligi si napadao, a sada se braniš.

Čeka vas dug put do Vinkovaca. Imali ste sličan problem dok ste bili u Istri. Kako gledate na to, je li to problem za momčad?

– Ovisi o mentalitetu. Ako se žalimo na to, onda je to problem. Zasad ne vidim problem, igrači su pozitivni. Uvijek ovisi kakav je sklop u glavama igrača. Naravno da nije lijepo biti u autobusu osam sati, ali tako je i svima koji dolaze u Split.

Kakva je situacija u momčadi?

– Osim Livaje, problema i dalje imaju Durdov i Bamba, a već od ranije nema ni Skelina.

Je li vam lakše igrati na Poljudu ili na gostovanjima s ovom momčadi?

– Moramo biti jaki kod kuće, a na gostovanjima je uvijek teško. Nadam se da možemo biti dobri i na gostovanjima. To je 11 na 11. Ne mijenja se puno igrao kući ili u gostima. Nekad utječe teren, dimenzije terena... Ali, to ne bi trebao biti problem, ideja bi uvijek trebala biti ista.