Hajduk 'preko noći' dobio ponajboljeg stopera lige

Hajduk je praktički preko noći dobio ponajboljeg mladog stopera SHNL-a. Ime mu je Branimir Mlačić, a već igra u prvih 11 Hajduka iako ima samo 18 godina.

Mlačić je ugodno otkriće za hrvatski nogomet. Stoper iz Trogira ove sezone je upisao osam nastupa među ''velikim dečkima'', a svojim igrama je oduševio ponajprije sve navijače Hajduka. Praktički da još nije ni ozbiljno pogriješio kako treba, a to je moguće samo kod vrhunskih talenata, piše Gol.hr.

Mladi hajdukovac je ponikao u nogometnoj školi Bijelih i spletom okolnosti zauzeo je mjesto u prvih 11 Hajduka i teško će ga netko izbaciti do kraja sezone ako ovako nastavi. Transferi Dominika Prpića u Porto te Filipa Uremovića u Kawasaki Frontale, kao i ozljeda Marina Skelina, otvorilo mu je prvi sastav, piše Gol.hr.

Hrvatskoj blistava budućnost

Prema statistici je šesti stoper lige, no prvi kada je riječ o mladim braničima do 18 godina. Trenutno je na prosječnoj ocjeni 7.09, a ispred njega su s istom ocjenom Jelenić i Šarlija, a malo bolje izvedbe pokazali su Dario Marešić, Sergi Dominguez i Scott McKenna. Škot koji je po mnogima daleko najbolji stoper SHNL-a.

Hrvatski nogomet je prestaje proizvoditi vrhunske stopere za godine ispred nas. Ogromnu navalu vrhunskog talenta pokrenuo je Joško Gvardiol, a brzo se istaknuo i Josip Šutalo, stigao je i Luka Vušković uz Dominika Prpića, a sada je tu i mladi Mlačić na dobrome putu da napravi veliku karijeru.

Prepoznao ga i Transfermarkt

Njegovi nastupi na početku sezone privukli su pažnju i Jaceka Kuliga, poznatog poljskog lovca na talente.

On smatra da bi Hajduk mogao ozbiljne novce zaraditi na njemu i da bi mogao napraviti transfer u stilu Dominika Prpića (Porto) i Luke Vuškovića (Tottenham). A mladog Mlačića nogometni počeci baš i vežu uz obitelj Vušković. Otac hrvatskih nogometaša bio mu je prvi trener u Hajduku.