Hajduk poveo već u petoj minuti, pogledajte reakciju stadiona

Hajduk danas s početkom od 17.45 sati igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL.

Bijeli ovaj dvoboj dočekuju na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova, odnosno jedan više od drugoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Hajduk je odigrao bez pogodaka na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog je kola Osječane preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.

U odnosu na prošlu utakmicu trener Garcia na raspolaganju će opet imati Pukštasa koji je Koprivnicu propustio zbog četiri žuta kartona te kapetana Livaju koji se vraća nakon što se oporavio od ozljede.

U prvom međusobnom susretu u aktualnoj sezoni Hajduk je s 2:0 slavio na Opus Areni. Bilo je to u 4. kolu krajem kolovoza, a golove za Bijele postigli su Livaja i Šego.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Filip Krznarić iz Velike Gorice, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kolarević iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta umjesto minute šutnje, Poljud je pljeskom ispratio preminule članove i navijače koji su preminuli u 2025. godini, a Torcida je potom priredila koreografiju preko Sjevera na kojoj je pisalo: „OD OSNUTKA DO SADA – TORCIDA AVANGARDA!“ popraćenu poznatim simbolima.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Pajaziti, Hugo, Kalik, Livaja, Raçi, Melnjak, Bamba, Karačić, Durdov

OSIJEK: Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtchyan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Shopov, Mersinaj, Farkaš, Živković, Hasić, Matković, Bukvić, Peček, Barić, Kolarik, Cvijanović

Hajduk je poveo u petoj minuti: lopta je stigla do Pukštasa koji je povukao, zatim dodao do Almene, a on ubacio u kazneni prostor. Krovinović je bio najbrži i iz prve poslao loptu u mrežu za 1:0.