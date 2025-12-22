Hajduk poslao pismo na više od 130.000 adresa

HNK Hajduk Split objavio je kako je nova članska godina praktički pred vratima te da je na adrese više od 130.000 članova već poslano božićno-novogodišnje pismo s podacima za uplatu članarine za 2026. godinu.

U klubu ističu da je riječ o slanju koje je doseglo gotovo cijeli planet. "Gotovo da nema meridijana i paralele na koje pismo nije odaslano, od Argentine, preko Esvatinija, do Solomonskih otoka", poručili su iz Hajduka, naglašavajući da je to "dokaz da Hajduk stanuje u srcima članova na svakom kutku našeg planeta".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon što pisma stignu, Hajduk poziva članove da nastave kontinuitet članstva. "Sada je ostao onaj jednostavni dio, potpisati za Hajduk još jednu godinu u nizu, a to možete učinit odmah po primitku uplatnice", objavio je klub.

Prvi dan nove članske priče, navode s Poljuda, već je dao snažan početni impuls. "Ove godine je prvi dan zaključen s 18.000 članova, možemo li to u nadolazećoj nadmašiti?", objavili su iz Hajduka.

Za sve koji članstvo planiraju aktivirati digitalno, klub je objavio i točan termin početka online aktivacije: "Online aktivacija članstva bit će omogućena od 31.12. u 22h."