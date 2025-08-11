Hajduk ponovno privukao više gledatelja nego svi ostali zajedno

Kao i u prvom kolu, utakmica Hajduka u drugom kolu SuperSport HNL-a imala je veću posjećenost nego sve ostale zajedno. Na Poljudu je pobjedu Hajduka nad Goricom pratilo 25.302 navijača, dok je na preostale četiri utakmice ukupno došlo 24.393 gledatelja.

Najviše publike izvan Splita privukao je dvoboj Dinama i Vukovara, koji je pratilo 12.721 ljudi. Osijek – Rijeka gledalo je 6.132 navijača, Istra – Lokomotiva 3.483, a najmanje posjećen susret bio je Slaven Belupo – Varaždin sa 2.057 gledatelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tko igra iduće kolo?

U prvom kolu razlika je bila još izraženija – na Poljudu 25.501 gledatelj, a na svim ostalim utakmicama zajedno 20.180.

U trećem kolu Hajduk će ponovno igrati kod kuće. Parovi su: Vukovar – Istra (petak), Lokomotiva – Gorica (subota), Dinamo – Rijeka (subota), Varaždin – Osijek (nedjelja) i Hajduk – Slaven Belupo (nedjelja).