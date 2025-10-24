Hajduk ostao bez najboljeg strijelca za utakmicu sa Slavenom

Nogometaši Hajduka u Velikoj Gorici igraju utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a protiv domaće Gorice, a Splićani vode 3:1.

Ipak, trener Garcia neće moći računati na jednog od ključnih igrača u sljedećem kolu. Rokas Pukštas je u prvom dijelu dvoboja zaradio četvrti žuti karton ove sezone zbog prekršaja nad Juricom Prširom na sredini terena. Iako je klupa Hajduka prosvjedovala, sudac nije promijenio odluku.

To znači da će američki veznjak propustiti utakmicu 12. kola protiv Slaven Belupa. Pukštas je ove sezone već bio opomenut u susretima sa Slavenom, Varaždinom i Vukovarom 1991, a s četiri pogotka dijeli status najboljeg strijelca Hajduka uz Michelea Šegu.