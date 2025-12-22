Hajduk opet daleko najgledaniji u SHNL-u

Jučer je odigrano i zaključeno 18. kolo SuperSport HNL-a, ujedno posljednje prije zimske stanke, a tribine su još jednom pokazale isti trend – utakmice Hajduka na Poljudu daleko su najatraktivnije gledateljima.

Iako je u Split stigao Vukovar, momčad koja se ove sezone nalazi pri dnu ljestvice, Poljud je bio odlično popunjen. Susret je pratilo čak 21.212 gledatelja, što je uvjerljivo najveća posjeta kola. Hajduk je na kraju slavio 2:1 i pobjedom otišao na zimsku pauzu.

U preostalim utakmicama 18. kola posjete su bile znatno skromnije. Najviše gledatelja nakon Poljuda okupio je susret Dinama i Lokomotive, koji je pratilo 6.270 navijača. Na Rujevici je utakmicu Rijeke i Gorice gledala 4.731 osoba, dok je dvoboj Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni privukao 2.026 gledatelja. Najmanja posjeta zabilježena je u Varaždinu, gdje je utakmicu Varaždina i Istre gledalo 956 ljudi.

Ukupno je 18. kolo SuperSport HNL-a na stadionima pratilo 35.195 gledatelja, što daje prosjek od 7.039 po utakmici. Najveći doprinos ukupnoj brojci ponovno je dao Hajduk, potvrdivši da Poljud i dalje uvjerljivo nosi primat kada je riječ o gledanosti u domaćem prvenstvu.

Posjećenost 18. kola SHNL-a:

Hajduk – Vukovar: 21.212

Dinamo – Lokomotiva: 6.270

Rijeka – Gorica: 4.731

Osijek – Slaven Belupo: 2.026

Varaždin – Istra: 956

Ukupno: 35.195

Prosjek: 7.039