Hajduk odugovlači s Banićem, evo koga Garcia želi dovesti za golmana Hajduka

Hajduk je prošli tjedan napokon službeno objavio da je novi trener kluba Gonzalo Garcia i tako okončao trakavicu koja je trajala punih 19 dana otkako je potvrđena informacija o sigurnom dolasku Urugvajca na klupu Bijelih. Puno je bilo špekulacija o tome zašto se taj dolazak toliko odužio, ali teško da ćemo ikada saznati potpunu istinu o tome. U svakom slučaju, to je sada već postalo nebitno, piše Index.

Splitski klub ima novog trenera kojeg je većina navijača prihvatila kao dobar i logičan izbor, a na njemu je opravdati povjerenje i trogodišnji ugovor. Ako je Hajduk dao cijelu sezonu Gennaru Gattusu i njegovom nogometu, valjda će treneru koji je pokazao da zna stvoriti zanimljivu i progresivnu igru dati barem pola kredita koji je imao novi izbornik Italije.

Gdje je Ivan Banić?

U pozadini trakavice o dolasku Garcije događa se još jedna koja je dosta manje primjetna, a traje još duže. Prije mjesec dana pisali smo da će Ivan Banić postati novi golman Hajduka te da dosadašnji golman Gorice dolazi u klub kako bi bio alternativa mladom Toniju Siliću koji bi trebao dobiti šansu biti prvi golman kluba.

To je bio plan Hajduka iako je neformalno komunicirano da se planovi mogu promijeniti u skladu sa željama novog trenera koji ipak ima pravo izabrati momčad koju smatra najboljom. U krajnjoj liniji, on je taj koji odgovara za rezultat na terenu. Čini se da se upravo to i dogodilo.

Banića i dalje nema na Poljudu. Hajduk se u toj priči ponaša vrlo neozbiljno i granično bezobrazno prema igraču. Nakon što su dogovoreni svi uvjeti, klub mu se neko vrijeme prestao uopće javljati. Banić je u međuvremenu dobio i neke druge ponude te njegov dolazak u Hajduk više nije siguran, iako mu, prema svim dostupnim informacijama, ostaje prva opcija i najveća želja.

Gonzalo Garcia želi Majkića

Čudna je to priča, ali se čini da postoji razlog zašto se odugovlači s dolaskom Banića. Prema informacijama Indexa, Garcia je od kluba zatražio da pokuša angažirati i dovesti Lovru Majkića (25) u ovom prijelaznom roku, a Hajduk će mu tu želju pokušati ispuniti. Golman Istre ima ugovor s pulskim prvoligašem do ljeta 2027. godine, a produžio ga je prošlog siječnja.

Lokalni istarski mediji su tada produžetak ugovora koji je trajao do ovog ljeta povezali s odlaskom trenera Paola Tramezzanija i povratkom upravo Garcije u klub.

Podsjetimo, Majkić je bio siguran član početne postave od početka prošle sezone (kao što je bio i u prethodne dvije godine), ali je onda tijekom studenog i prosinca propustio pet ligaških utakmica u nizu, a na gol se vratio u zadnjem kolu prvog dijela sezone protiv Osijeka.

Tramezzani je bio smijenjen uoči te utakmice, tako da špekulacije da je Majkić bio u sukobu s talijanskim trenerom očito imaju uporište u stvarnosti. Majkić je do kraja sezone branio u svim utakmicama i nosio kapetansku traku kluba kojem se pridružio na ljeto 2018. godine kada je napustio akademiju Rijeke. Dosad je upisao 116 nastupa za Istru, primio 140 golova, a svoju mrežu ostavio je netaknutom u 43 utakmice.

Povijest se ponavlja?

Garcia jako cijeni Majkića s kojim je surađivao u tri različite sezone SHNL-a. Upravo mu je urugvajski trener dao šansu da postane prvi golman kluba na kraju sezone 2021./22., što se nastavilo i u sljedećoj sezoni. Od svih igrača koje je Garcia koristio u svojoj trenerskoj karijeri, samo su četiri igrača upisala više nastupa od Majkića pod njegovim vodstvom.

Nogometne i vratarske kvalitete nisu jedini razlozi zašto ga Garcia želi u Hajduku. Urugvajac ima visoko mišljenje o njegovim ljudskim kvalitetama i smatra da ima izrazito pozitivan utjecaj na svlačionicu. Nije mu bez razloga dao kapetansku traku iako je nominalni kapetan bio veteran Slavko Blagojević koji je, pritisnut godinama i ozljedama, sve manje sudjelovao na terenu.

Kada je Majkić prije tri godine promoviran u prvog golmana Istre, svoje mjesto među vratnicama izgubio je Ivan Lučić koji će pola godine kasnije otići u Hajduk da bi bio rezerva, a na kraju se izborio za mjesto prvog vratara. Čini se da se sada povijest na neki način ponavlja. Ako Majkić dođe u Hajduk, ponovno će zamijeniti Lučića koji je na izlaznim vratima kluba.

Majkić navodno ima izlaznu klauzulu

Postavlja se pitanje koliko je ovaj transfer uopće izvediv. Hajduk nema novca za plaćanje bilo kakvih odšteta dok ne proda nekoga, a ni kad se to dogodi neće se razbacivati novcem nego pokriti rupu koja je nastala u zadnja dva prijelazna roka u kojima nije nikoga prodao za ozbiljan novac.

Također, odnosi s Istrom pokvareni su kroz trakavicu s Garcijom i teško je očekivati da bi pulski prvoligaš na bilo kakav način izlazio u susret Hajduku. Transfermarkt cijeni Majkića na 650 tisuća eura, a Istra više nije klub koji si ne može priuštiti odbijanje ponuda koje ih ne zadovoljavaju u potpunosti.

Zato smo ovu informaciju o interesu Hajduka dočekali sa skepsom, ali je, prema dostupnim informacijama, u Majkićev ugovor prilikom produžetka prošlog siječnja ugrađena fiksna odštetna klauzula.

Dakle, ako netko uplati iznos klauzule, Istru se ne bi ništa pitalo i Majkić bi bio slobodan napustiti klub. Navodno se radi o iznosu od 300 tisuća eura. Ako je taj iznos točan, onda je opcija Majkićevog dolaska u Hajduk puno realnija nego što se čini na prvi pogled.