Hajduk objavu posvetio Livaji: "Treba mu tako malo, skoro ništa…"

Nakon izuzetno burne završnice susreta protiv Vukovara, u kojoj je Marko Livaja u kratkom vremenu ostavio snažan trag, Hajduk se oglasio putem društvenih mreža posvetivši objavu svom kapetanu.

Livaja je ušao u igru u nastavku utakmice i vrlo brzo preuzeo glavnu ulogu. Zabio je pogodak koji je Bijelima donio pobjedu, no slavlje nije dugo potrajalo. U razmaku od samo nekoliko minuta zaradio je dva brza žuta kartona, što je rezultiralo isključenjem i ranijim odlaskom s terena.

Splitski klub je nakon utakmice objavio nekoliko fotografija Livaje s tog dvoboja, a uz njih je kratkom porukom dao do znanja koliko cijeni njegov doprinos: "Treba mu tako malo, skoro ništa…".

Statistički gledano, kapetan Hajduka u prvom dijelu aktualne sezone SuperSport HNL-a nije imao učinak na kakav je navikao navijače. Od povratka na Poljud 2021. godine, ovo mu je najslabiji i najmanje aktivan prvenstveni period. U 11 ligaških nastupa samo je četiri puta započeo susret od prve minute, a pritom je postigao dva pogotka i zabilježio dvije asistencije.

U svakom slučaju, navijači se nadaju da će Marko Livaja u drugom dijelu sezone biti puno bolji i učinkovitiji.