Hajduk obara sve rekorde. Do 19 sati već ima 20.000 članova

Ulaskom u novu 2026. godinu službeno je započela i nova članska godina te je već prvog dana više od 20 tisuća članova iskazalo pripadnost Hajduku.

Na ponos grada i puka, Hajduk treću godinu zaredom prelazi brojku od 100 tisuća članova, a u minuloj 2025. godini članstvo je premašilo brojku od 120 tisuća. Članska obitelj se kontinuirano širila i podigla letvicu do koje sežu tek poneki europski klubovi.

Da je Hajduk naslonjen na svoje članove nije bajka ča u foje piše, nego stvarnost u kojoj ljudi čine klub i tvore jedno.

Već tradicionalno, novu godinu započinjemo novogodišnjom emisijom posvećenoj članstvu. Ove godine emisija nosi naziv "I ja san lud", a u njoj donosimo razgovore s predsjednikom Uprave Ivanom Bilićem, tehničkim direktorom Ivanom Rakitićem, zanimljive isječke se Antom Rebićem, Micheleom Šegom i Ikerom Almenom te prilog s Marinom Vrgočem koji je otpjevao pjesmu za kampanju "Budi Čovik".

Poseban naglasak stavili smo na temu infrastrukture, prvenstveno kroz spot koji potpisuju redatelj Bruno Anković i scenarist Nikola Slamić. Spot je smješten u vintage ambijentu barbershopa Leekarija u Splitu, a izradila ga je produkcijska kuća Val produkcija.

- Jedna od najvažnijih kampanja za Hajduk je članska kampanja. U dogovoru s Odjelom za članstvo obično raspravimo aktualne teme i ono što može doprijeti, ne samo momentu učlanjivanja nego je bitno da razvijemo priču koja će cijeli hajdučki puk dobro prihvatiti. To je ove godine infrastruktura. Ovo je trenutak u kojem moramo nešto pokrenuti te sve svoje resurse i snage ulažemo u tu priču. Krenulo je od teme infrastrukture, a kroz spot smo je prikazali na jedan drugačiji, simpatičan način - istaknula je ovom priliko članica Uprave Marinka Akrap.

- Ove godine cilj je bio članskom kampanjom se nasloniti na temu infrastrukture. Vjerujem da će i članovi prepoznati da je pred nama važna godina po tom pitanju te da će članstvo, kao i uvijek, biti u funkciji onoga što je najbolje za klub - dodao je voditelj Odjela za članstvo Tomislav Mikulić.

Snimanje spota nije prošlo bez posebnih emocija kakve samo Hajduk može izazvati, a cijela priča dobila je posebnu dimenziju nakon saznanja da je slavna fotografija sa Starog placa, koja se ove godine nalazi na poleđini članske iskaznice, nastala upravo nakon gola redateljeva oca Andrije Ankovića.

- Moj otac je zabio treći gol protiv Zvezde, 3:1 na Starom placu i zato je ovo veliko veselje, pojasnio je Anković.

Uvijek Hajduk proizvede neku emociju i zatitra negdje u želudcu kao da se događa nova ljubav, slikovito je pojasnio glumac Filip Radoš dodavši kako se nada da će njegovi unuci nastaviti obiteljsku tradiciju odlaska na utakmice Hajduka.

Za glumca Gorana Markovića bio je ovo nesvakidašnji projekt u kojem se odlično snašao.

- Možeš napravit u životu svašta, ali dok nije za Hajduk džabe ti sve, sažeo je svoje dojmove.

Svaka nova zajednička godina i svaki glas podrške, utkane su trajno u identitet Hajduka. Zajedno smo stvarali povijest, zajedno smo u svakom danu i zajedno gradimo temelje budućnosti.

Učlaniti se možete putem online forme na clan.hajduk.hr, uplatom putem internet bankarstva (podaci na hajduk.hr/clanstvo ), osobnim dolaskom na Poljud, kao i brojnim terenskim akcijama u organizaciji Društava prijatelja Hajduka i Odjela za članstvo.