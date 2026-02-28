Hajduk na teškom gostovanju: "Nadam se da ćemo pokazati pobjednički stav"

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 17.45 sati igraju protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL.

- Varaždin je dobro organizirana momčad, kao i klub. Mirno rade, imaju solidnu infrastrukturu. Uvijek je teško igrati kod njih, stoje ti blizu, agresivni su. Neće biti lako. U posljednjoj utakmici, kad smo remizirali, zaslužili smo više. Nadam se da će sada biti drugačije, da ćemo pokazati pobjednički stav - ovako je Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio današnji dvoboj.

Bijeli se trenutačno nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 46 bodova, odnosno pet manje od trenutačno vodećeg Dinama. Momčad trenera Garcije u nedjelju je upisala treću uzastopnu pobjedu savladavši Rijeku s 1:0 na Poljudu, pogotkom Marka Livaje na asistenciju Darija Marešića.

Varaždin kojeg vodi trener Nikola Šafarić trenutačno drži petu poziciju s osvojena 32 boda, isto koliko ima i trećeplasirana Rijeka. U posljednjem kolu Varaždin je u nedjelju na domaćem terenu s visokih 4:0 poražen od Dinama.

Trener Garcia u odnosu na susret s Rijekom ponovno može računati na Antu Rebića koji je odradio suspenziju zbog četiri žuta kartona, dok u kadru neće biti Nike Sigura koji je u Jadranskom derbiju dobio izravni crveni karton. I dalje zbog ozljeda nema Ikera Almene i Ismaela Dialla.

U kadru Varaždina zbog četiri žuta kartona neće biti Luke Škaričića i Mateja Vuka.

Hajduk u ovoj sezoni još nije uspio pobijediti Varaždin. U prvoj utakmici odigranoj u rujnu Varaždin je na domaćem terenu slavio s 2:0, dok je u studenom na Poljudu rezultat bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Fran Jović , a asistent VAR suca Ivan Vučković, obojica iz Zagreba.