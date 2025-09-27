HAJDUK – LOKOMOTIVA 2-0: Prvijenac Rebića i Kalikov gol ostavili tri boda na Poljudu

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno nije mogao računati na ozlijeđene Bambu i Skelina.

Hajduk i Lokomotiva zadnji put su odmjerili snage sredinom travnja na Poljudu, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac bio je Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac bio je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.

U četvrtoj je minuti Guillamon imao dobru zamisao, gurnuo je prema Livaji na rubu šesnaesterca, no Livaja nije uspio primiti loptu, Posavec je pokupio. Pet minuta kasnije Krivak je Gonzalezu oduzeo loptu i šutirao, no Ivušić je obranio glavom.

U 15. je minuti Bošković je pokosio Karačića koji je ostao ležati, ali ubrzo je nastavio s igrom. Minutu kasnije Pukštas je zatresao vratnicu nakon odličnog dodavanja Livaje. Lokomotiva je potom odmah uzvratila, vukli su prema naprijed, a onda je Stojaković zatresao lijevu vratnicu.

U 18. je minuti Hajduk došao u vodstvo: ubacio je Livaja, a Rebić glavom zatresao mrežu za 1:0 i svoj prvijenac u bijelom dresu. Potom se pogodak provjeravao zbog potencijalnog zaleđa, stadion je negodovao, a nakon dvije minute pogodak je potvrđen. U 22. je minuti Almena pogodio gredu, ali označeno je zaleđe. Minutu potom Vešković je rukom u lice udario Almenu, dosuđen je samo faul za Hajduk. Ubacio je Gulliamon, ali gosti su se obranili. U 26. je minuti Lokomotiva imala slobodan udarac nakon prekršaja Karačića, ali nije zaprijetila. Potom je Livaja produžio loptu do Guillamona u kaznenom prostoru, a on je dodao u sredinu Karačiću koji se nije najbolje snašao.

U 30. se minuti nakon duela Livaja uhvatio za zadnju ložu i šepao nekoliko metara. Minutu potom Rebić je ostao ležati nakon prekršaja Katića, srećom, pridigao se. U međuvremenu je Livaja zatražio kratku liječničku intervenciju uz aut-liniju i nastavio je s igrom. U 33. je minuti Pukštas dobio laktom u glavu, sudac je nakratko zaustavio igru. Minutu zatim Stojaković je s dvije ruke zaustavio Pajazitija, sudac nije pokazao karton, a na to mu je poljudska publika opravdano zviždala. U 38. je minuti Lokomotiva imala korner, no nije konkretnije zaprijetila. Dvije minute nakon pokušao je Rebić, ali označeno je zaleđe. U 41. je minuti sijevnulo s obje strane, prvo je pokušao Hajduk, a onda je Lokomotiva povukla prema naprijed, no Splićani su se uspjeli obraniti. Tri minute kasnije Vešković je vukao Rebića za dres, a potom pao nakon što ga je potonji odgurnuo od sebe, sviran je prekršaj za Lokomotivu.

U prvoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Šarlija ostao ležati nakon uklizavanja Vasilja, Pavlešić je dopustio nastavak igre usprkos tome što je Šarlija ležao. U trećoj je minuti Lokomotiva imala korner nakon intervencije Ivušića koji je iščupao loptu ispod grede, no nije ozbiljnije zaprijetila. To je ujedno bio posljednji pokušaj poluvremena.

Početkom drugog poluvremena Krovinović je zamijenio Livaju, a kod Lokomotive iz igre su izišli Bošković i Stojaković, zamijenili su ih Subotić i Vuković. Već je u 46. minuti Pukštas ponovno zaprijetio, gađao je malo preko gola Posavca. Pet minuta potom Vasilj je gađao iz daljine, ali ravno do ruku Ivušića. U 54. je minuti Rebić pokušao lobati Posavca, no lopta je otišla preko grede, a svirano je i zaleđe. Tri je minute potom Guillamon zbog povlačenja Vukovića za dres i požutio, a onda je Vuković uzvratio odgurnuvši Hajdukova igrača i također dobio žuti karton. U 59. je minuti Rebić izišao iz igre, zamijenio ga je Kalik.

U 62. je minuti u bilježnicu Pavlešića ušao i Katić zbog uklizavanja. Sedam minuta potom Splićani su krenuli u akciju, no ona je zaustavljena jer je Pajač ostao ležati. U 70. je minuti Torcida tradicionalno pripremila svoj pirotehnički arsenal, Sjever je pocrvenio od baklji, a onda i jedva vidio od dima. Dimna se zavjesa potom protegnula do zapada prema jugu, a igra je bila zaustavljena. U pauzi su igrači potražili osvježenje, a treneri su napravili izmjene, Guillamona je zamijenio Melnjak, Pajazitija Sigur, a utakmica je nastavljena tri minute nakon.

U 76. je minuti Sigur tražio Almenu, no njegov je ubačaj uhvatio Posavec. Tri je minute kasnije Goričan zamijenio Krivka, a potom je izborio i korner nakon što mu je Pukštas dodao, a lopta se odbila od Hajdukove obrane u korner. U 81. je minuti Kolinger dobio žuti karton nakon najoštrijeg od tri starta na Šarliji u 5 metara. U 85. je minuti Hajduk udvostručio vodstvo: Karačić je povukao desno i ubacio na osam metara odakle je natrčali Kalik mirno plasirao loptu u mrežu pored Posavca za 2:0. Potom je Sobol zamijenio Katića, a Leovac Pajača. U 88. je minuti požutio Raçi zbog prekršaja.

U prvoj minuti petominutne nadoknade Diop je uklizao Kaliku, a on je izborio slobodni udarac koji je Krovinović nespretno izveo. U drugoj je minuti nadoknade Brajković zamijenio Almenu. U trećoj minuti nadoknade Lokomotiva je imala korner, a nakon izvođenja, Diop je gađao pored vratnice. To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice u kojoj je Hajduk slavio na domaćem terenu.

HAJDUK: Ivušić - Šarlija, Gonzáles, Raçi - Karačić, Guillamon, Pajaziti, Almena - Pukštas - Livaja, Rebić

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Sigur, Šego, Melnjak, Mlačić, Krovinović, Brajković, Hrgović, Hodak

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Dajčer - Vešović, Katić, Bošković, Pajač - Krivak, Vasilj - Stojaković

Klupa: Hendija, Sigali, Jukić, Goričan, Sobol, Lorber, Subotić, Leovac, Virgili, Godec, Canjuga, Vuković